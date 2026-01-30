https://1prime.ru/20260130/peregovory-867034656.html

"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией

"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией - 30.01.2026, ПРАЙМ

"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией

Украина оказалась в тупиковой ситуации на переговорах вследствие снижение интереса Запада и усиления атак Вооруженных Сил России, что приближает к политическому | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T07:08+0300

2026-01-30T07:08+0300

2026-01-30T07:08+0300

спецоперация на украине

общество

украина

владимир зеленский

youtube

всу

скотт риттер

марко рубио

киев

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась в тупиковой ситуации на переговорах вследствие снижение интереса Запада и усиления атак Вооруженных Сил России, что приближает к политическому краху администрацию Зеленского, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в разговоре с Гарлендом Никсоном на платформе YouTube."Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы, а это значит, что вся эта украинская игра отходит на второй план. Зеленский сейчас никто. <…> Знаете, они просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского. А Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно нападение, и все кончено. <…> Мы не оправимся от этого!". Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. <…> Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила", — рассказал он.Такую сложную для Киева ситуацию бывший разведчик связывает с личной политической неудачей Владимира Зеленского. По его мнению, граждане Украины начинают осознавать, что руководитель киевского режима несет ответственность за критическое состояние страны."Зеленскому потребуется время, чтобы прийти в себя, и тогда для него все будет кончено. И я думаю, вы увидите, как политический крах произойдет очень быстро. Очень быстро, потому что он — неудавшийся лидер неудавшегося государства, у которого нет решения. И украинский народ начинает осознавать этот провал", — подытожил Риттер.На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны в закрытом режиме обсудили неразрешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она пройдет в двустороннем формате, но США могут присоединиться.Согласно информации зарубежных СМИ, изначальная американская инициатива предусматривала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российской территорией, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение в Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.

https://1prime.ru/20260124/dmitruk-866860159.html

https://1prime.ru/20260129/germaniya-866988974.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, youtube, всу, скотт риттер, марко рубио, киев, европа, мировая экономика