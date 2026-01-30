Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260130/peregovory-867034656.html
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией
Украина оказалась в тупиковой ситуации на переговорах вследствие снижение интереса Запада и усиления атак Вооруженных Сил России, что приближает к политическому | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T07:08+0300
2026-01-30T07:08+0300
спецоперация на украине
общество
украина
владимир зеленский
youtube
всу
скотт риттер
марко рубио
киев
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась в тупиковой ситуации на переговорах вследствие снижение интереса Запада и усиления атак Вооруженных Сил России, что приближает к политическому краху администрацию Зеленского, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в разговоре с Гарлендом Никсоном на платформе YouTube."Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы, а это значит, что вся эта украинская игра отходит на второй план. Зеленский сейчас никто. &lt;…&gt; Знаете, они просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского. А Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно нападение, и все кончено. &lt;…&gt; Мы не оправимся от этого!". Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. &lt;…&gt; Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила", — рассказал он.Такую сложную для Киева ситуацию бывший разведчик связывает с личной политической неудачей Владимира Зеленского. По его мнению, граждане Украины начинают осознавать, что руководитель киевского режима несет ответственность за критическое состояние страны."Зеленскому потребуется время, чтобы прийти в себя, и тогда для него все будет кончено. И я думаю, вы увидите, как политический крах произойдет очень быстро. Очень быстро, потому что он — неудавшийся лидер неудавшегося государства, у которого нет решения. И украинский народ начинает осознавать этот провал", — подытожил Риттер.На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны в закрытом режиме обсудили неразрешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она пройдет в двустороннем формате, но США могут присоединиться.Согласно информации зарубежных СМИ, изначальная американская инициатива предусматривала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российской территорией, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение в Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.
https://1prime.ru/20260124/dmitruk-866860159.html
https://1prime.ru/20260129/germaniya-866988974.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b6775b212ee455fc97ed469e8e60a41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, владимир зеленский, youtube, всу, скотт риттер, марко рубио, киев, европа, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, YouTube, ВСУ, Скотт Риттер, Марко Рубио, Киев, ЕВРОПА, Мировая экономика
07:08 30.01.2026
 
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией

Аналитик Риттер: Украина приближается к капитуляции из-за позиции Запада

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Россия–США
Флаги Россия–США - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Флаги Россия–США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась в тупиковой ситуации на переговорах вследствие снижение интереса Запада и усиления атак Вооруженных Сил России, что приближает к политическому краху администрацию Зеленского, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в разговоре с Гарлендом Никсоном на платформе YouTube.
"Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы, а это значит, что вся эта украинская игра отходит на второй план. Зеленский сейчас никто. <…> Знаете, они просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского. А Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно нападение, и все кончено. <…> Мы не оправимся от этого!". Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. <…> Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила", — рассказал он.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби
24 января, 10:00
Такую сложную для Киева ситуацию бывший разведчик связывает с личной политической неудачей Владимира Зеленского. По его мнению, граждане Украины начинают осознавать, что руководитель киевского режима несет ответственность за критическое состояние страны.
"Зеленскому потребуется время, чтобы прийти в себя, и тогда для него все будет кончено. И я думаю, вы увидите, как политический крах произойдет очень быстро. Очень быстро, потому что он — неудавшийся лидер неудавшегося государства, у которого нет решения. И украинский народ начинает осознавать этот провал", — подытожил Риттер.
На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны в закрытом режиме обсудили неразрешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она пройдет в двустороннем формате, но США могут присоединиться.
Согласно информации зарубежных СМИ, изначальная американская инициатива предусматривала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российской территорией, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение в Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
В Киеве ответили на приглашение Зеленского на переговоры Москву
Вчера, 05:48
 
Спецоперация на УкраинеОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийYouTubeВСУСкотт РиттерМарко РубиоКиевЕВРОПАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала