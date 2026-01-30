"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией
Аналитик Риттер: Украина приближается к капитуляции из-за позиции Запада
Флаги Россия–США. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась в тупиковой ситуации на переговорах вследствие снижение интереса Запада и усиления атак Вооруженных Сил России, что приближает к политическому краху администрацию Зеленского, отметил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в разговоре с Гарлендом Никсоном на платформе YouTube.
"Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы, а это значит, что вся эта украинская игра отходит на второй план. Зеленский сейчас никто. <…> Знаете, они просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского. А Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно нападение, и все кончено. <…> Мы не оправимся от этого!". Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. <…> Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила", — рассказал он.
Такую сложную для Киева ситуацию бывший разведчик связывает с личной политической неудачей Владимира Зеленского. По его мнению, граждане Украины начинают осознавать, что руководитель киевского режима несет ответственность за критическое состояние страны.
"Зеленскому потребуется время, чтобы прийти в себя, и тогда для него все будет кончено. И я думаю, вы увидите, как политический крах произойдет очень быстро. Очень быстро, потому что он — неудавшийся лидер неудавшегося государства, у которого нет решения. И украинский народ начинает осознавать этот провал", — подытожил Риттер.
На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Стороны в закрытом режиме обсудили неразрешенные аспекты американского мирного плана. Следующая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она пройдет в двустороннем формате, но США могут присоединиться.
Согласно информации зарубежных СМИ, изначальная американская инициатива предусматривала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российской территорией, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение в Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.