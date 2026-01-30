https://1prime.ru/20260130/rossiya-867053243.html
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения
2026-01-30T17:09+0300
2026-01-30T17:09+0300
2026-01-30T17:10+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния. "Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения", - сообщили в Marks & Sokolov. Американский фонд Noble Capital в прошлом году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должен был быть представлен не позднее 29 января 2026 года. Россия в свою очередь потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января.
