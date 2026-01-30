Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения - 30.01.2026
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения - 30.01.2026, ПРАЙМ
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения
Россия подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks &... | 30.01.2026, ПРАЙМ
17:09 30.01.2026 (обновлено: 17:10 30.01.2026)
 
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения

РФ подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния.
"Истец иск отзывать отказался, поэтому мы подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения", - сообщили в Marks & Sokolov.
Американский фонд Noble Capital в прошлом году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.
Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должен был быть представлен не позднее 29 января 2026 года. Россия в свою очередь потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января.
Орешкин предсказал снижение доли G7 в мировой экономике
10:56
 
Заголовок открываемого материала