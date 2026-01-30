Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ
Россияне на фоне крепкого рубля стараются заранее забронировать путешествия за рубеж и зафиксировать выгодную цену, сообщил в пятницу Российский союз... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне на фоне крепкого рубля стараются заранее забронировать путешествия за рубеж и зафиксировать выгодную цену, сообщил в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на участников рынка. Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей. "Укрепление рубля во второй половине января удешевило путешествия за рубеж. Это уже привело к росту объемов и увеличению глубины продаж организованных туров на выездном рынке", - говорится в сообщении. "Туристы, понимая, что курс очень выгоден и такая ситуация долго не продлится, стараются сделать бронирование сейчас и зафиксировать выгодную цену в рублях. По нашей компании рост продаж на 60% относительно показателей прошлого года", - отмечает член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян. При этом он подчеркнул, что рост продаж связан не только с укреплением рубля - на этот фактор приходится примерно 20% от общей динамики бронирований. В основном же спрос обусловлен расширением предложения. Наиболее позитивно текущий курс нацвалюты сказывается на популярных направлениях - Турция, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, а также Бали. По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму и гендиректора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, туры за рубеж стали дешевле на 10-20%, чем год назад.
15:41 30.01.2026
 
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ

РСТ: россияне на фоне крепкого рубля стараются заранее забронировать путешествия за рубеж

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне на фоне крепкого рубля стараются заранее забронировать путешествия за рубеж и зафиксировать выгодную цену, сообщил в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на участников рынка.
Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей.
"Укрепление рубля во второй половине января удешевило путешествия за рубеж. Это уже привело к росту объемов и увеличению глубины продаж организованных туров на выездном рынке", - говорится в сообщении.
"Туристы, понимая, что курс очень выгоден и такая ситуация долго не продлится, стараются сделать бронирование сейчас и зафиксировать выгодную цену в рублях. По нашей компании рост продаж на 60% относительно показателей прошлого года", - отмечает член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
При этом он подчеркнул, что рост продаж связан не только с укреплением рубля - на этот фактор приходится примерно 20% от общей динамики бронирований. В основном же спрос обусловлен расширением предложения. Наиболее позитивно текущий курс нацвалюты сказывается на популярных направлениях - Турция, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, а также Бали.
По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму и гендиректора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, туры за рубеж стали дешевле на 10-20%, чем год назад.
 
