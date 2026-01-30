https://1prime.ru/20260130/sanktsii-867061576.html
СМИ: ЕС может ввести санкции против российских банков и нефтяных компаний
2026-01-30T19:55+0300
экономика
финансы
нефть
банки
ес
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ЕС в следующем пакете санкций может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС, как ожидается, предложит дальнейшие меры ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, а также криптовалютных услуг и финансовых организаций в третьих странах", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что речь идет об организациях, которые якобы помогают обходить санкции ЕС. "Предложенный пакет (санкций - ред.) будет предусматривать свежие торговые ограничения на большее число компаний и товаров, которые необходимы России для производства вооружения, а также ограничение импорта ряда российских металлов", - говорится в сообщении агентства.
Новости
ru-RU
