СМИ: ЕС может ввести санкции против российских банков и нефтяных компаний
2026-01-30T19:55+0300
2026-01-30T19:55+0300
экономика
финансы
нефть
банки
ес
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ЕС в следующем пакете санкций может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС, как ожидается, предложит дальнейшие меры ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, а также криптовалютных услуг и финансовых организаций в третьих странах", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники. Утверждается, что речь идет об организациях, которые якобы помогают обходить санкции ЕС. "Предложенный пакет (санкций - ред.) будет предусматривать свежие торговые ограничения на большее число компаний и товаров, которые необходимы России для производства вооружения, а также ограничение импорта ряда российских металлов", - говорится в сообщении агентства.
финансы, нефть, банки, ес
Экономика, Финансы, Нефть, Банки, ЕС
19:55 30.01.2026
 
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. ЕС в следующем пакете санкций может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС, как ожидается, предложит дальнейшие меры ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, а также криптовалютных услуг и финансовых организаций в третьих странах", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.
Утверждается, что речь идет об организациях, которые якобы помогают обходить санкции ЕС.
"Предложенный пакет (санкций - ред.) будет предусматривать свежие торговые ограничения на большее число компаний и товаров, которые необходимы России для производства вооружения, а также ограничение импорта ряда российских металлов", - говорится в сообщении агентства.
ЭкономикаФинансыНефтьБанкиЕС
 
 
