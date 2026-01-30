Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия на фоне санкций против NIS начала заполнять новое нефтехранилище - 30.01.2026, ПРАЙМ
Сербия на фоне санкций против NIS начала заполнять новое нефтехранилище
БЕЛГРАД, 30 янв – ПРАЙМ. Власти Сербии начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов в городе Смедерево на Дунае на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. "Шесть новых резервуаров, которые построены в Смедерево, означают дополнительную энергетическую безопасность для наших граждан и хозяйства. Первые объемы начали доставляться судами, около 9,5 тысячи тонн в процессе закачки, до конца недели прибудет всего 26 тысяч тонн дизеля", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханжанович. Она уточнила, что четыре из шести резервуаров запущены в работу в конце 2025 года, они рассчитаны на 64 тысячи тонн дизельного топлива. До середины февраля в строй войдут оставшиеся два резервуара на 32 тысячи тонн дизтоплива. "В Сербию около 100 дней не поступило ни капли сырой нефти из-за американских санкций против NIS, но благодаря подготовленности государства и резервам, которые увеличены в предыдущие три года, граждане не ощутили последствий", - отметила министр энергетики и уточнила, что обязательный госрезерв нефтепродуктов был увеличен с требуемого на 33 дня объема до объема, необходимого на 52 дня снабжения страны. Первая партия дизельного топлива, произведенная на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" после остановки из-за санкций США и нового запуска, поступила в минувший вторник. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.
Сербия на фоне санкций против NIS начала заполнять новое нефтехранилище

Власти Сербии на фоне санкций против NIS начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Государственный флаг Республики Сербия. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 30 янв – ПРАЙМ. Власти Сербии начали заполнять новое хранилище нефтепродуктов в городе Смедерево на Дунае на фоне санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"Шесть новых резервуаров, которые построены в Смедерево, означают дополнительную энергетическую безопасность для наших граждан и хозяйства. Первые объемы начали доставляться судами, около 9,5 тысячи тонн в процессе закачки, до конца недели прибудет всего 26 тысяч тонн дизеля", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханжанович.
Она уточнила, что четыре из шести резервуаров запущены в работу в конце 2025 года, они рассчитаны на 64 тысячи тонн дизельного топлива. До середины февраля в строй войдут оставшиеся два резервуара на 32 тысячи тонн дизтоплива.
"В Сербию около 100 дней не поступило ни капли сырой нефти из-за американских санкций против NIS, но благодаря подготовленности государства и резервам, которые увеличены в предыдущие три года, граждане не ощутили последствий", - отметила министр энергетики и уточнила, что обязательный госрезерв нефтепродуктов был увеличен с требуемого на 33 дня объема до объема, необходимого на 52 дня снабжения страны.
Первая партия дизельного топлива, произведенная на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" после остановки из-за санкций США и нового запуска, поступила в минувший вторник.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США.
