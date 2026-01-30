Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Названы регионы-любители сидра
2026-01-30T03:26+0300
2026-01-30T03:26+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чаще всего во второй половине 2025 года россияне выбирали сидр в Белгородской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак"). "Популярнее всего этот напиток оказался в Белгородской области - там за июль-декабрь 2025 года на 1 тысячу человек пришлось 826 литров выпитого сидра. Следом идет Ленинградская область - там показатель составил 803 литра. На третьем месте - Мурманская область с 713 литрами, четвертом - Архангельская (702 литра). Замыкает пятерку регионов-любителей сидра Республика Коми (688 литров)", - рассказали в ЦРПТ. А вот пиво крепостью свыше 8,6% больше всего предпочитают в Санкт-Петербурге, там за второе полугодие прошлого года выпили почти 12 литров напитка в расчете на одну тысячу человек. Второе место заняла Москва - 11,5 литра. В топ-5 также вошли Московская (почти 5,5 литра), Воронежская (5 литров) и Нижегородская (4,5 литра) области. При этом по данным статистики, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, потребление алкоголя в 2025 году снизилось в 67 регионах России. В декабре прошлого года потребление алкогольной продукции на душу населения уменьшилось до 8,06 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь.
03:26 30.01.2026
 
Названы регионы-любители сидра

ЦРПТ: россияне чаще всего выбирали сидр в Белгородской, Ленинградской, Мурманской областях

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чаще всего во второй половине 2025 года россияне выбирали сидр в Белгородской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак").
"Популярнее всего этот напиток оказался в Белгородской области - там за июль-декабрь 2025 года на 1 тысячу человек пришлось 826 литров выпитого сидра. Следом идет Ленинградская область - там показатель составил 803 литра. На третьем месте - Мурманская область с 713 литрами, четвертом - Архангельская (702 литра). Замыкает пятерку регионов-любителей сидра Республика Коми (688 литров)", - рассказали в ЦРПТ.
А вот пиво крепостью свыше 8,6% больше всего предпочитают в Санкт-Петербурге, там за второе полугодие прошлого года выпили почти 12 литров напитка в расчете на одну тысячу человек. Второе место заняла Москва - 11,5 литра. В топ-5 также вошли Московская (почти 5,5 литра), Воронежская (5 литров) и Нижегородская (4,5 литра) области.
При этом по данным статистики, с которой ранее ознакомилось РИА Новости, потребление алкоголя в 2025 году снизилось в 67 регионах России. В декабре прошлого года потребление алкогольной продукции на душу населения уменьшилось до 8,06 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь.
 
