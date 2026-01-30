Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут обложить импортными пошлинами товары, поставляющие нефть Кубе - 30.01.2026, ПРАЙМ
США могут обложить импортными пошлинами товары, поставляющие нефть Кубе
США могут обложить импортными пошлинами товары, поставляющие нефть Кубе - 30.01.2026, ПРАЙМ
США могут обложить импортными пошлинами товары, поставляющие нефть Кубе
Добавлены подробности (2, 4, 5 абзацы) | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T02:52+0300
2026-01-30T02:52+0300
Добавлены подробности (2, 4, 5 абзацы) ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому США могут обложить импортными пошлинами товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров. "Дополнительная адвалорная ставка пошлины может быть введена на товары, импортируемые в США, которые являются продуктами любого другого государства, которое прямо или косвенно продаёт или иным образом поставляет любую нефть Кубе", – говорится в документе. В документе не указана процентная ставка таких пошлин. При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".
02:52 30.01.2026
 
США могут обложить импортными пошлинами товары, поставляющие нефть Кубе

США могут обложить импортными пошлинами товары, продающие или поставляющие нефть Кубе

Добавлены подробности (2, 4, 5 абзацы)
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому США могут обложить импортными пошлинами товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе.
Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
"Дополнительная адвалорная ставка пошлины может быть введена на товары, импортируемые в США, которые являются продуктами любого другого государства, которое прямо или косвенно продаёт или иным образом поставляет любую нефть Кубе", – говорится в документе.
В документе не указана процентная ставка таких пошлин.
При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, "если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США".
 
