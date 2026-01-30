Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мне стыдно". В США раскрыли, какую информацию о России получает Запад - 30.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Мне стыдно". В США раскрыли, какую информацию о России получает Запад
Американская разведка предоставляет президенту США Дональду Трампу недостоверные сведения о России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Американская разведка предоставляет президенту США Дональду Трампу недостоверные сведения о России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Есть достаточно доказательств, что Трампа обманывают. Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа", — заявил он.Как подчеркнул Джонсон, разведка США убеждает американскую администрацию, в частности, в том, что российские войска несут колоссальные потери и настолько ослаблены, что не в состоянии освободить какую-либо территорию, удерживаемую Украиной, а российская экономика находится на грани краха."Именно это говорят Трампу, и он не читает никаких альтернативных источников. &lt;...&gt; Представители силовых структур в правительстве России понимают, насколько искажены и коррумпированы разведывательные процессы США", — отметил аналитик.По данным Минобороны, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях СВО составили до 1150 военнослужащих, один танк и 22 бронемашины.
03:44 30.01.2026
 
"Мне стыдно". В США раскрыли, какую информацию о России получает Запад

Аналитик Джонсон: разведка США дезинформирует Трампа в отношении России

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Американская разведка предоставляет президенту США Дональду Трампу недостоверные сведения о России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Есть достаточно доказательств, что Трампа обманывают. Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа", — заявил он.
Как подчеркнул Джонсон, разведка США убеждает американскую администрацию, в частности, в том, что российские войска несут колоссальные потери и настолько ослаблены, что не в состоянии освободить какую-либо территорию, удерживаемую Украиной, а российская экономика находится на грани краха.
"Именно это говорят Трампу, и он не читает никаких альтернативных источников. <...> Представители силовых структур в правительстве России понимают, насколько искажены и коррумпированы разведывательные процессы США", — отметил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях СВО составили до 1150 военнослужащих, один танк и 22 бронемашины.
Заголовок открываемого материала