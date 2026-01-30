https://1prime.ru/20260130/tramp-867062773.html
США пригласят страны к началу закупки венесуэльской нефти, заявил Трамп
2026-01-30T20:29+0300
энергетика
нефть
сша
дональд трамп
венесуэла
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США в скором времени пригласят страны к началу закупки венесуэльской нефти. "И мы очень скоро пригласим разные страны мира, они начнут забирать нефть", - сказал Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.
