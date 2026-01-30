https://1prime.ru/20260130/ukraina-867034181.html
"Ирония войны". В США рассказали, как Россия и Украина поменялись местами
"Ирония войны". В США рассказали, как Россия и Украина поменялись местами - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Ирония войны". В США рассказали, как Россия и Украина поменялись местами
Конфликт завершится на условиях России, поскольку она имеет превосходство, при этом каждый день противостояния ослабляет позиции Украины, такое мнение в эфире... | 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Конфликт завершится на условиях России, поскольку она имеет превосходство, при этом каждый день противостояния ослабляет позиции Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал дипломат США в отставке Чез Фриман."Владимир Зеленский, заявляя, что никогда не отдаст ни пяди территории, играет на публику, на радикалов Западной Украины, которые заставили его отказаться от своих предвыборных обещаний, когда он стал президентом. Вместо того, чтобы стремиться к миру и компромиссу с Россией, он ополчился на нее, выполняя указания США в рамках операции по смене режима. Ирония в том, что цель этой войны, с точки зрения США и НАТО, заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство. <…> Ее перспективы безрадостны", — заявил он.Фриман считает, что публичные высказывания лидеров киевского режима указывают на их несоответствие реальной ситуации на фронте и в стране в целом."Война закончится на условиях, которые продиктуют русские, потому что у них преимущество, а Украина не укрепляет свои позиции, продолжая сражаться, а скорее наоборот. <…> Заявления Зеленского говорят о том, что Украина все еще не очень заинтересована в том, чтобы соответствовать реальности", — отметил эксперт.По сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Украинская армия на всех участках фронта потеряла до 1150 военнослужащих, один танк и 22 бронемашины.
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ