https://1prime.ru/20260130/ukraina-867034181.html

"Ирония войны". В США рассказали, как Россия и Украина поменялись местами

"Ирония войны". В США рассказали, как Россия и Украина поменялись местами - 30.01.2026, ПРАЙМ

"Ирония войны". В США рассказали, как Россия и Украина поменялись местами

Конфликт завершится на условиях России, поскольку она имеет превосходство, при этом каждый день противостояния ослабляет позиции Украины, такое мнение в эфире... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T06:44+0300

2026-01-30T06:44+0300

2026-01-30T06:44+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853517220_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_1d6e6bb36163e2bc9489c7c00602d18a.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Конфликт завершится на условиях России, поскольку она имеет превосходство, при этом каждый день противостояния ослабляет позиции Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал дипломат США в отставке Чез Фриман."Владимир Зеленский, заявляя, что никогда не отдаст ни пяди территории, играет на публику, на радикалов Западной Украины, которые заставили его отказаться от своих предвыборных обещаний, когда он стал президентом. Вместо того, чтобы стремиться к миру и компромиссу с Россией, он ополчился на нее, выполняя указания США в рамках операции по смене режима. Ирония в том, что цель этой войны, с точки зрения США и НАТО, заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство. <…> Ее перспективы безрадостны", — заявил он.Фриман считает, что публичные высказывания лидеров киевского режима указывают на их несоответствие реальной ситуации на фронте и в стране в целом."Война закончится на условиях, которые продиктуют русские, потому что у них преимущество, а Украина не укрепляет свои позиции, продолжая сражаться, а скорее наоборот. <…> Заявления Зеленского говорят о том, что Украина все еще не очень заинтересована в том, чтобы соответствовать реальности", — отметил эксперт.По сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области. Украинская армия на всех участках фронта потеряла до 1150 военнослужащих, один танк и 22 бронемашины.

https://1prime.ru/20260129/ukraina-867006739.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, владимир зеленский, нато