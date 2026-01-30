Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Из-за Украины постоянно растет риск начала нового конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший четырехзвездочный генерал ВВС Германии Харальд Куят."Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — подчеркнул он.Генерал также призвал принять путь к общеевропейской безопасности, который ранее предлагала Россия."И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. &lt;…&gt; Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — отметил Куят.Ранее в МИД России неоднократно заявляли об открытости к Москвы к диалогу с Западом, но на равноправной основе и при отказе от курса на милитаризацию Европы.
08:00 30.01.2026 (обновлено: 08:07 30.01.2026)
 
На Западе выступили с заявлением о начале нового конфликта

Генерал Куят: Украины провоцирует начала нового конфликта

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Из-за Украины постоянно растет риск начала нового конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший четырехзвездочный генерал ВВС Германии Харальд Куят.
"Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — подчеркнул он.
Генерал также призвал принять путь к общеевропейской безопасности, который ранее предлагала Россия.
"И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — отметил Куят.
Ранее в МИД России неоднократно заявляли об открытости к Москвы к диалогу с Западом, но на равноправной основе и при отказе от курса на милитаризацию Европы.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"Висит на волоске". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Вчера, 22:49
 
Заголовок открываемого материала