https://1prime.ru/20260130/ukraina-867036243.html

На Западе выступили с заявлением о начале нового конфликта

На Западе выступили с заявлением о начале нового конфликта - 30.01.2026, ПРАЙМ

На Западе выступили с заявлением о начале нового конфликта

Из-за Украины постоянно растет риск начала нового конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший четырехзвездочный генерал ВВС Германии Харальд... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T08:00+0300

2026-01-30T08:00+0300

2026-01-30T08:07+0300

спецоперация на украине

украина

запад

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Из-за Украины постоянно растет риск начала нового конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший четырехзвездочный генерал ВВС Германии Харальд Куят."Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — подчеркнул он.Генерал также призвал принять путь к общеевропейской безопасности, который ранее предлагала Россия."И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — отметил Куят.Ранее в МИД России неоднократно заявляли об открытости к Москвы к диалогу с Западом, но на равноправной основе и при отказе от курса на милитаризацию Европы.

https://1prime.ru/20260129/energetika-867027403.html

украина

запад

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, германия