На Западе выступили с заявлением о начале нового конфликта
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Из-за Украины постоянно растет риск начала нового конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший четырехзвездочный генерал ВВС Германии Харальд Куят."Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает", — подчеркнул он.Генерал также призвал принять путь к общеевропейской безопасности, который ранее предлагала Россия."И нужно просто добавить, единственная европейская держава, которая уже много лет говорит, что нам нужна общеевропейская система безопасности, это, собственно, Россия. И русские говорят об этом и сейчас — о том, что нужна общеевропейская договоренность. <…> Говорят, что что нужно договориться, как совместными усилиями обеспечить мир, чтобы не летали бомбы и ракеты", — отметил Куят.Ранее в МИД России неоднократно заявляли об открытости к Москвы к диалогу с Западом, но на равноправной основе и при отказе от курса на милитаризацию Европы.
