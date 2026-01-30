Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад проигнорировал атаки ВСУ на три АЭС в 2025 году, заявил Ульянов - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867053717.html
Запад проигнорировал атаки ВСУ на три АЭС в 2025 году, заявил Ульянов
Запад проигнорировал атаки ВСУ на три АЭС в 2025 году, заявил Ульянов - 30.01.2026, ПРАЙМ
Запад проигнорировал атаки ВСУ на три АЭС в 2025 году, заявил Ульянов
Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T17:16+0300
2026-01-30T17:16+0300
спецоперация на украине
россия
запад
вена
украина
михаил ульянов
алексей лихачев
нововоронежская аэс
всу
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864809973_0:144:2769:1702_1920x0_80_0_0_34dad1e3d25b6d94d5c970052e9318c4.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Следует особо отметить, что во второй половине 2025 года вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать энергоблоки Смоленской АЭС. Две атаки были предприняты против Курской АЭС. Дважды – в ночь с 6 на 7 октября и в ночь на 13 ноября 2025 года – украинская сторона совершила нападения с помощью беспилотников на Нововоронежскую АЭС. Примечательно, что западные страны все эти факты проигнорировали", - заявил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. В ноябре глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По словам Лихачева, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально.
https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html
запад
вена
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864809973_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_bbcc9d2752dd8382d33c5a5b4c547a91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, вена, украина, михаил ульянов, алексей лихачев, нововоронежская аэс, всу, магатэ
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, Вена, УКРАИНА, Михаил Ульянов, Алексей Лихачев, Нововоронежская АЭС, ВСУ, МАГАТЭ
17:16 30.01.2026
 
Запад проигнорировал атаки ВСУ на три АЭС в 2025 году, заявил Ульянов

Ульянов: Запад проигнорировал атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Михаил Ульянов . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Следует особо отметить, что во второй половине 2025 года вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать энергоблоки Смоленской АЭС. Две атаки были предприняты против Курской АЭС. Дважды – в ночь с 6 на 7 октября и в ночь на 13 ноября 2025 года – украинская сторона совершила нападения с помощью беспилотников на Нововоронежскую АЭС. Примечательно, что западные страны все эти факты проигнорировали", - заявил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
В ноябре глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По словам Лихачева, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию
Вчера, 05:56
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДВенаУКРАИНАМихаил УльяновАлексей ЛихачевНововоронежская АЭСВСУМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала