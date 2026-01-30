https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867053717.html
Запад проигнорировал атаки ВСУ на три АЭС в 2025 году, заявил Ульянов
2026-01-30T17:16+0300
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Запад проигнорировал факты попыток атак и атаки ВСУ на Смоленскую, Курскую и Нововоронежскую АЭС в 2025 году, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Следует особо отметить, что во второй половине 2025 года вооруженные силы Украины дважды пытались атаковать энергоблоки Смоленской АЭС. Две атаки были предприняты против Курской АЭС. Дважды – в ночь с 6 на 7 октября и в ночь на 13 ноября 2025 года – украинская сторона совершила нападения с помощью беспилотников на Нововоронежскую АЭС. Примечательно, что западные страны все эти факты проигнорировали", - заявил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. В ноябре глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По словам Лихачева, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально.
