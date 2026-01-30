Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это вам не пирожки печь". Запад выдавливает Россию с ее исконного рынка - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Это вам не пирожки печь". Запад выдавливает Россию с ее исконного рынка
"Это вам не пирожки печь". Запад выдавливает Россию с ее исконного рынка - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Это вам не пирожки печь". Запад выдавливает Россию с ее исконного рынка
Фьючерсы на уран на Comex находятся на полуторалетнем максимуме, составляя сейчас 82,25 долларов за фунт, являясь отражением многолетнего ралли, идущего с 2021... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T05:05+0300
2026-01-30T05:05+0300
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Фьючерсы на уран на Comex находятся на полуторалетнем максимуме, составляя сейчас 82,25 долларов за фунт, являясь отражением многолетнего ралли, идущего с 2021 года. И перспектив для прекращения долгосрочного подъема цен не предвидится в силу особенностей его глобального рынка.Чтобы убедиться в этом, достаточно поглядеть на статистические данные World Nuclear Association за 2024 год, сопоставив их с 2015 годом. Согласно им, мировая добыча урана (в пересчете на его закись-окись) в течение десяти лет только однажды поднималась выше 74 тысяч тонн, в основном колеблясь в диапазоне 46,4-71,3 тысяч тонн.Cходным образом обстояла ситуация в России, Канаде и Китая – в них она оставалась на более-менее стабильном уровне. Рост происходил в Намибии и Узбекистане, зато Австралия, Нигер и ЮАР демонстрировали спад. Перечисленные тренды могли сохраниться в минувшем году, продолжившись и в наступившем.Тем временем на планете разворачивается бум проектов строительства атомных электростанций, приводя к кардиальным изменениям в сложившемся ядерном клубе. Например, перед Министерством энергетики США стоит сложная задача – к 2030 году увеличить мощности существующих атомных электростанций на 5 ГВт и возвести десяток новых (добавим к ним проекты Amazon и Google по созданию собственной ядерной генерации). Оно же обязано наладить все цепочки поставок для них уранового топлива и в приоритетном порядке финансировать разработки технологий, необходимых для развития атомной энергетики США.И вот тут-то собака зарыта. Объемы добычи урана в США долгое время находились на низком уровне и стали потихоньку увеличиваться в 2024 году на фоне его подорожания на глобальном рынке, вызванном прекращением экспорта из Нигера после переворота 2023 года: пришедшие к власти военные попросили на "выход" французскую компанию Orano, входящую в число лидеров по продажам урана (теперь она угрожает судами любому, кто захочет его покупать в Нигере).Одновременно власти США осознали отсутствие у них мало-мальски приличных предприятий по обогащению урана (закись-окись в ядерный реактор не засунешь). Зато на долю России приходится около половины имеющихся в мире мощностей, остальное – худо-бедно делят между собой Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия и Китай.Заявленный в 2024 году правительством США отказ от импорта обогащенного урана из России на практике им не соблюдается: в январе-июне 2025 года его ввоз расширился в 1,5 раза до 304,8 тонн. Строительство мощностей по обогащению– процесс дорогой и долгий даже для США.Конфронтация же США с Россией сыграла на руку Китаю: реализуя амбициозную государственную программу по сооружению атомных электростанций, он стал увеличивать закупки урана в России, помогая раскручивать цены на него на глобальном рынке.Вместе с США в непростом положении дел оказалась и старушка Европа. В ее высших политических кругах обсуждают отказ от ввоза российского урана: власти Великобританию рассчитывают это сделать к 2028 году, заменив его американским (США явно надо поторапливаться для реализации их мечты), Европейский Союз подготовил дорожную карту по прекращению импорта и до сих пор ее не принял, вызвав волну возмущения со стороны французской Orano и британской Urenco, наращивающих собственные мощности по обогащению.Впрочем, они им мало помогут в силу почти полного отсутствия добычи урана в Европе. Традиционно его поставщиком в ней были Германия и Чехия, в настоящее время же урановые месторождения в них не эксплуатируются из-за истощенности запасов. В 2024 году Terrafame объявила о старте добычи в Финляндии, пообещав в 2026 году вывести ее на 200 тонн – их не хватит на обеспечение потребностей двух работающих в Финляндии атомных электростанций.Ожидать же быстрого освоения урановых месторождений в Европе, Северной Америке или ином регионе не стоит: любой подобный проект занимает в лучшем случае несколько лет и жесткие экологические требования к добыче (будь то шахтный или карьерный способ, либо подземное выщелачивание) никто не отменял. К тому же не каждое месторождение подойдет для рентабельной разработки из-за геологических особенностей, состава руд, запасов и содержаний урана и др.В сложившихся условиях потуги правительств США, Великобритании и Европейского Союза выбить Россию с мирового уранового рынка выглядят непродуманными. Не имея своей хорошо разведанной и подготовленной минерально-сырьевой базы, выстроенных цепочек переработки сырья в ядерное топливо они хотят развивать у себя атомную энергетику, словно речь идет о выпечке пирожков. И никакого отказа от ввоза урана из нашей страны в 2028 году или позже скорей всего не будет, максимум – дрожание воздуха от громких слов.
05:05 30.01.2026
 
"Это вам не пирожки печь". Запад выдавливает Россию с ее исконного рынка

Эксперт Хазанов: попытки Запада выдавить Россию с рынка урана обречены

Промышленный эксперт Леонид Хазанов
Леонид Хазанов
Промышленный эксперт
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Фьючерсы на уран на Comex находятся на полуторалетнем максимуме, составляя сейчас 82,25 долларов за фунт, являясь отражением многолетнего ралли, идущего с 2021 года. И перспектив для прекращения долгосрочного подъема цен не предвидится в силу особенностей его глобального рынка.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
В США практически нет мощностей по обогащению урана, признал Райт
7 января, 19:06
Чтобы убедиться в этом, достаточно поглядеть на статистические данные World Nuclear Association за 2024 год, сопоставив их с 2015 годом. Согласно им, мировая добыча урана (в пересчете на его закись-окись) в течение десяти лет только однажды поднималась выше 74 тысяч тонн, в основном колеблясь в диапазоне 46,4-71,3 тысяч тонн.
Cходным образом обстояла ситуация в России, Канаде и Китая – в них она оставалась на более-менее стабильном уровне. Рост происходил в Намибии и Узбекистане, зато Австралия, Нигер и ЮАР демонстрировали спад. Перечисленные тренды могли сохраниться в минувшем году, продолжившись и в наступившем.
Тем временем на планете разворачивается бум проектов строительства атомных электростанций, приводя к кардиальным изменениям в сложившемся ядерном клубе. Например, перед Министерством энергетики США стоит сложная задача – к 2030 году увеличить мощности существующих атомных электростанций на 5 ГВт и возвести десяток новых (добавим к ним проекты Amazon и Google по созданию собственной ядерной генерации). Оно же обязано наладить все цепочки поставок для них уранового топлива и в приоритетном порядке финансировать разработки технологий, необходимых для развития атомной энергетики США.
И вот тут-то собака зарыта. Объемы добычи урана в США долгое время находились на низком уровне и стали потихоньку увеличиваться в 2024 году на фоне его подорожания на глобальном рынке, вызванном прекращением экспорта из Нигера после переворота 2023 года: пришедшие к власти военные попросили на "выход" французскую компанию Orano, входящую в число лидеров по продажам урана (теперь она угрожает судами любому, кто захочет его покупать в Нигере).
Одновременно власти США осознали отсутствие у них мало-мальски приличных предприятий по обогащению урана (закись-окись в ядерный реактор не засунешь). Зато на долю России приходится около половины имеющихся в мире мощностей, остальное – худо-бедно делят между собой Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия и Китай.
Заявленный в 2024 году правительством США отказ от импорта обогащенного урана из России на практике им не соблюдается: в январе-июне 2025 года его ввоз расширился в 1,5 раза до 304,8 тонн. Строительство мощностей по обогащению– процесс дорогой и долгий даже для США.
Конфронтация же США с Россией сыграла на руку Китаю: реализуя амбициозную государственную программу по сооружению атомных электростанций, он стал увеличивать закупки урана в России, помогая раскручивать цены на него на глобальном рынке.
Вместе с США в непростом положении дел оказалась и старушка Европа. В ее высших политических кругах обсуждают отказ от ввоза российского урана: власти Великобританию рассчитывают это сделать к 2028 году, заменив его американским (США явно надо поторапливаться для реализации их мечты), Европейский Союз подготовил дорожную карту по прекращению импорта и до сих пор ее не принял, вызвав волну возмущения со стороны французской Orano и британской Urenco, наращивающих собственные мощности по обогащению.
Впрочем, они им мало помогут в силу почти полного отсутствия добычи урана в Европе. Традиционно его поставщиком в ней были Германия и Чехия, в настоящее время же урановые месторождения в них не эксплуатируются из-за истощенности запасов. В 2024 году Terrafame объявила о старте добычи в Финляндии, пообещав в 2026 году вывести ее на 200 тонн – их не хватит на обеспечение потребностей двух работающих в Финляндии атомных электростанций.
Ожидать же быстрого освоения урановых месторождений в Европе, Северной Америке или ином регионе не стоит: любой подобный проект занимает в лучшем случае несколько лет и жесткие экологические требования к добыче (будь то шахтный или карьерный способ, либо подземное выщелачивание) никто не отменял. К тому же не каждое месторождение подойдет для рентабельной разработки из-за геологических особенностей, состава руд, запасов и содержаний урана и др.
В сложившихся условиях потуги правительств США, Великобритании и Европейского Союза выбить Россию с мирового уранового рынка выглядят непродуманными. Не имея своей хорошо разведанной и подготовленной минерально-сырьевой базы, выстроенных цепочек переработки сырья в ядерное топливо они хотят развивать у себя атомную энергетику, словно речь идет о выпечке пирожков. И никакого отказа от ввоза урана из нашей страны в 2028 году или позже скорей всего не будет, максимум – дрожание воздуха от громких слов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
