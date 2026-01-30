Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:07 30.01.2026
 
"Все досталось русским". Европа рыщет в поисках ключевого ресурса

Эксперт Белхароев: Запад продолжит скупать российский уран даже под санкциями

Российский мирный атом
Российский мирный атом
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. ЕС стремится избавиться от поставок российского обогащенного урана, но на самом деле еще сильнее зависит от них. Почему так происходит и возможна ли альтернатива — в материале "Прайм".
Хочется и колется

Руководители крупных европейских компаний призвали к постепенному отказу от российского ядерного топлива. Как пишет The Financial Times, зависимость от Москвы создает "риски для энергобезопасности". Кроме того, Кремль якобы получает инструмент для геополитического давления.
Россия остается одним из ведущих мировых поставщиков обогащенного урана. Несмотря на санкции — крупнейший импортер для ЕС и США.
Американцы ввели запрет на закупки, но сами его не соблюдают. В январе-июне 2025-го приобрели в полтора раза больше, чем годом ранее — 304,8 тонны. Это почти треть национального рынка.
В Европе, несмотря на громогласные обещания, до сих пор 30% обогащенного урана и 20 — природного — это российский импорт.

Дорогое удовольствие

За последние несколько лет уран на мировом рынке подорожал почти в четыре раза. Сейчас фьючерсы на Comex находятся на полуторалетнем максимуме: 82,25 доллара за фунт. Это связано с увеличением потребления в США, Китае, Южной Корее, Японии и Франции, значительно наращивающих мощности.
Есть еще политический фактор —переворот в Нигере в 2023-м, стране, которая была основным поставщиком в ЕС.
И психологический — спекуляции вокруг возможного запрета поставок из России. Потребители запасаются на всякий случай.

Нас не догонят

А альтернатив, по сути, нет. До 2022-го крупнейшим экспортером урана были Казахстан, Канада и Австралия. Россия была на шестом месте.
Теперь многое изменилось. Через совместные проекты с "Росатомом" Москва фактически контролирует добычу урана в ключевых странах. В первую очередь в Казахстане — а это почти половина мирового рынка.
"Почти все крупные месторождения там разрабатываются с участием российских компаний, что делает "Росатом" незаменимым партнером для Европы и других регионов", — отмечает эксперт ИМЭБ зкономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Более того, только Россия располагает полным циклом урановой индустрии: от добычи и обогащения до строительства атомных электростанций и производства ядерного оружия. Ни одна другая страна не контролирует все этапы этого цикла в таком объеме и с такой интеграцией.
Общая доля России – 34%.
"Европейский союз подготовил дорожную карту по прекращению импорта и до сих пор ее не принял. Власти Великобритании рассчитывают это сделать к 2028-му, заменив поставки американскими. Но для начала США надо бы себя обеспечить", -— указывает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Крест на мирном атоме

Таким образом, желание Запада убрать Москву с рынка урана нереализуемо. Без российской инфраструктуры переработки и логистики никто не обеспечит стабильные поставки. И в обозримом будущем это не изменится.
И в США, и в ЕС проблемы с месторождениями. Старые истощены, а новые требуют десятилетий разведки и инвестиций. К тому же не каждое годится для рентабельной разработки из-за геологических особенностей, состава руд, запасов и содержаний урана.
Действующие мощности по обогащению на Западе давно устарели или разрушены. Их строительство — процесс дорогой и долгий даже для США. Любой подобный проект занимает минимум несколько лет. Да и жесткие экологические требования к добыче никто не отменял.
Но даже если уран добудут и обогатят, он не подойдет для реакторов, построенных по российским технологиям. А это до 90% АЭС в Восточной Европе и ближнем зарубежье.
"Потребуется адаптация — такой уран не соответствует техническим параметрам", — подчеркивает Хаджимурад Белхароев.
Вытеснить Россию с рынка строительства АЭС тоже не получится. Отечественные проекты дешевле, надежнее и эффективнее западных аналогов.
Даже под запретом Запад продолжит покупать российский уран — через третьи страны. Это дорого, неэффективно, рискованно, но других вариантов нет.
 
