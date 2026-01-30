Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание РБК-Украина."Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве", — сказал он.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским, от чего тот отказывался.Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин
11:48 30.01.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание РБК-Украина.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве", — сказал он.
Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским, от чего тот отказывался.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
Спецоперация на Украине
 
 
