https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html

Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Зеленский сделал громкое заявление о Путине - 30.01.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Владимир Зеленский отказался поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание РБК-Украина."Безусловно, это... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T11:48+0300

2026-01-30T11:48+0300

2026-01-30T11:48+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание РБК-Украина."Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве", — сказал он.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским, от чего тот отказывался.Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.

https://1prime.ru/20260130/ritter-867039444.html

https://1prime.ru/20260130/kallas-867039565.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, владимир путин