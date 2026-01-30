Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание РБК-Украина.
"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве", — сказал он.
Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским, от чего тот отказывался.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
