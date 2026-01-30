https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042995.html

Зеленский сделал истеричное заявление из-за случившегося на Украине

30.01.2026

Зеленский сделал истеричное заявление из-за случившегося на Украине

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал США и ЕС за задержку с поставками ПВО. Его цитирует "Страна.ua".По его словам, США не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила."Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь", — заявил он.Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.

