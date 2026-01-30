Зеленский сделал истеричное заявление из-за случившегося на Украине
Зеленский раскритиковал США и Европу за задержку с поставками ПВО
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал США и ЕС за задержку с поставками ПВО. Его цитирует "Страна.ua".
По его словам, США не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.
"Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь", — заявил он.
Ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.
В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков, на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.
Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
