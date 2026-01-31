https://1prime.ru/20260131/dolg-867083360.html
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями - 31.01.2026, ПРАЙМ
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями
Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T18:27+0300
2026-01-31T18:27+0300
2026-01-31T18:27+0300
экономика
россия
рф
сша
колумбия
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на "исторических спекуляциях", РФ не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Американский фонд Noble Capital в 2025 году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. "Попытки предъявлять России требования, основанные на старых облигациях, не имеют под собой реального содержания и выглядят как попытка заработать на исторических спекуляциях. Российская Федерация не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода. Эти вопросы были окончательно закрыты еще в начале XX века и не могут пересматриваться спустя десятилетия по инициативе отдельных инвестиционных структур", - сказал Якубовский. По мнению парламентария, государство не может отвечать по обязательствам, которые прекратили свое существование задолго до формирования современной правовой и финансовой систем. "Важно также понимать, что подобные иски не связаны с защитой прав граждан или инвесторов в привычном смысле. Речь идет о частных претензиях, не имеющих отношения ни к текущей экономике, ни к международной практике урегулирования долговых вопросов. Российская позиция здесь последовательна: возвращаться к давно закрытым темам и тем более платить по ним оснований нет", - заключил он. Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин РФ, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должен был быть представлен не позднее 29 января. Россия в свою очередь потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. Тридцатого января в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния, заявили РИА Новости, что РФ подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения.
https://1prime.ru/20260130/rossiya-867053243.html
рф
сша
колумбия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf740b50b8a467600e6c649db37666c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, колумбия, госдума, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, США, КОЛУМБИЯ, Госдума, Минфин
В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями
Якубовский назвал требование о выплате царских долгов историческими спекуляциями
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на "исторических спекуляциях", РФ не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Американский фонд Noble Capital в 2025 году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.
"Попытки предъявлять России требования, основанные на старых облигациях, не имеют под собой реального содержания и выглядят как попытка заработать на исторических спекуляциях. Российская Федерация не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода. Эти вопросы были окончательно закрыты еще в начале XX века и не могут пересматриваться спустя десятилетия по инициативе отдельных инвестиционных структур", - сказал Якубовский.
По мнению парламентария, государство не может отвечать по обязательствам, которые прекратили свое существование задолго до формирования современной правовой и финансовой систем.
"Важно также понимать, что подобные иски не связаны с защитой прав граждан или инвесторов в привычном смысле. Речь идет о частных претензиях, не имеющих отношения ни к текущей экономике, ни к международной практике урегулирования долговых вопросов. Российская позиция здесь последовательна: возвращаться к давно закрытым темам и тем более платить по ним оснований нет", - заключил он.
Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США
по округу Колумбия
в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин РФ, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должен был быть представлен не позднее 29 января. Россия в свою очередь потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января.
Тридцатого января в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ
, Минфина
, ЦБ и Фонда национального благосостояния, заявили РИА Новости, что РФ подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения.
Россия ходатайствует об оставлении иска по царским бондам без рассмотрения