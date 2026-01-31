https://1prime.ru/20260131/dolg-867083360.html

В ГД назвали требование выплатить царские долги историческими спекуляциями

2026-01-31T18:27+0300

экономика

россия

рф

сша

колумбия

госдума

минфин

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на "исторических спекуляциях", РФ не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. Американский фонд Noble Capital в 2025 году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. "Попытки предъявлять России требования, основанные на старых облигациях, не имеют под собой реального содержания и выглядят как попытка заработать на исторических спекуляциях. Российская Федерация не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода. Эти вопросы были окончательно закрыты еще в начале XX века и не могут пересматриваться спустя десятилетия по инициативе отдельных инвестиционных структур", - сказал Якубовский. По мнению парламентария, государство не может отвечать по обязательствам, которые прекратили свое существование задолго до формирования современной правовой и финансовой систем. "Важно также понимать, что подобные иски не связаны с защитой прав граждан или инвесторов в привычном смысле. Речь идет о частных претензиях, не имеющих отношения ни к текущей экономике, ни к международной практике урегулирования долговых вопросов. Российская позиция здесь последовательна: возвращаться к давно закрытым темам и тем более платить по ним оснований нет", - заключил он. Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин РФ, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должен был быть представлен не позднее 29 января. Россия в свою очередь потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. Тридцатого января в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния, заявили РИА Новости, что РФ подала ходатайство об оставлении иска Noble Capital по царским бондам без рассмотрения.

2026

