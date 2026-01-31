https://1prime.ru/20260131/energetika-867087426.html

Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением

Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением - 31.01.2026, ПРАЙМ

Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением

Глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24" охарактеризовал ситуацию в энергетике как тревожную и призвал жителей подготовиться к возможным... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T23:27+0300

2026-01-31T23:27+0300

2026-01-31T23:27+0300

в мире

харьков

киев

украина

виталий кличко

укрэнерго

денис шмыгаль

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24" охарактеризовал ситуацию в энергетике как тревожную и призвал жителей подготовиться к возможным трудностям."Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться <...>. Мы пытается сделать все, что в наших силах, но нам нужна помощь с вашей стороны: пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда, пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов", — сказал он.Мэр отметил, что продолжаются работы по восстановлению работы метро и критической инфраструктуры.Ранее издание "Страна.ua" сообщала о том, что в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.Энергетический кризис на УкраинеМассовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.

https://1prime.ru/20260131/blekaut-867083222.html

https://1prime.ru/20260131/ukraina-867083792.html

харьков

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, харьков, киев, украина, виталий кличко, укрэнерго, денис шмыгаль