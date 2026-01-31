Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением - 31.01.2026
Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением
Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением - 31.01.2026, ПРАЙМ
Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением
Глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24" охарактеризовал ситуацию в энергетике как тревожную и призвал жителей подготовиться к возможным... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T23:27+0300
2026-01-31T23:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24" охарактеризовал ситуацию в энергетике как тревожную и призвал жителей подготовиться к возможным трудностям."Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться &lt;...&gt;. Мы пытается сделать все, что в наших силах, но нам нужна помощь с вашей стороны: пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда, пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов", — сказал он.Мэр отметил, что продолжаются работы по восстановлению работы метро и критической инфраструктуры.Ранее издание "Страна.ua" сообщала о том, что в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.Энергетический кризис на УкраинеМассовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
23:27 31.01.2026
 
Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением

Мэр Киева назвал положение в энергетике крайне напряженным

Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24" охарактеризовал ситуацию в энергетике как тревожную и призвал жителей подготовиться к возможным трудностям.
"Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться <...>. Мы пытается сделать все, что в наших силах, но нам нужна помощь с вашей стороны: пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда, пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов", — сказал он.
Мэр отметил, что продолжаются работы по восстановлению работы метро и критической инфраструктуры.
Ранее издание "Страна.ua" сообщала о том, что в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
