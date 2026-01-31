https://1prime.ru/20260131/energetika-867087426.html
Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев-24" охарактеризовал ситуацию в энергетике как тревожную и призвал жителей подготовиться к возможным трудностям."Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться <...>. Мы пытается сделать все, что в наших силах, но нам нужна помощь с вашей стороны: пожалуйста, у вас должна быть теплая одежда, пожалуйста, сделайте запас питьевой воды, технической воды, запас еды, медикаментов", — сказал он.Мэр отметил, что продолжаются работы по восстановлению работы метро и критической инфраструктуры.Ранее издание "Страна.ua" сообщала о том, что в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.Энергетический кризис на УкраинеМассовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
