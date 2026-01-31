Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котельные в Мурманске и Североморске перевели на резервные схемы - 31.01.2026
Котельные в Мурманске и Североморске перевели на резервные схемы
Котельные в Мурманске и Североморске перевели на резервные схемы
2026-01-31T09:10+0300
2026-01-31T09:10+0300
МУРМАНСК, 31 янв - ПРАЙМ. Котельные Мурманска и Североморска переведены на резервные схемы после сбоя на ЛЭП, энергетики перераспределяют нагрузку для подключения других социально важных объектов и части жилых домов, сообщила компания "Россети". В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на участке ЛЭП с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново". В Мурманске и Североморске температура воздуха не превышает минус 20 градусов. &quot;В течение первых минут после технологического нарушения на линии электропередачи частично восстановлено электроснабжение потребителей Мурманска и ЗАТО Североморск. На резервные схемы переведены котельные. Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов&quot;, - говорится в сообщении.В компании отметили, что специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Причина повторного технологического нарушения устанавливается, на место выехали бригады. Ранее восстановленные на отключенной ЛЭП опоры не повреждены. Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
09:10 31.01.2026
 
Котельные в Мурманске и Североморске перевели на резервные схемы

