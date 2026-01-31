https://1prime.ru/20260131/lep-867081713.html

В Мурманской области возобновили подачу напряжения потребителям

В Мурманской области возобновили подачу напряжения потребителям - 31.01.2026, ПРАЙМ

В Мурманской области возобновили подачу напряжения потребителям

"Россети" сообщили, что полностью возобновили подачу напряжения ранее обесточенным потребителям в Мурманске и ЗАТО Североморск. | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T16:16+0300

2026-01-31T16:16+0300

2026-01-31T16:16+0300

энергетика

россия

мурманск

россети

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_46ab842a3c7a839da10ec972778dabdb.jpg

МУРМАНСК, 31 янв - ПРАЙМ. "Россети" сообщили, что полностью возобновили подачу напряжения ранее обесточенным потребителям в Мурманске и ЗАТО Североморск. "Энергетики "Россети Северо-Запад" оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения 31 января. Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса Цельсия был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", - говорится в сообщении компании в Telegram. По данным компании, отключение затронуло менее 20% населения Мурманска и ЗАТО город Североморск. После поступления сигнала об отключении специалисты незамедлительно провели первоочередные мероприятия по переключениям. Котельные и часть жилых домов в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения. "В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", - сообщили в "Россетях". Также энергетики продолжают круглосуточные работы по установке постоянных металлических опор для восстановления нормальных схем электроснабжения после технологического нарушения в конце прошлой недели. В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, произошло повреждение защитного троса. Временные опоры не повреждены. Также на особый режим работы переведен общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей. Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.

https://1prime.ru/20260131/lep-867081312.html

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мурманск, россети, telegram