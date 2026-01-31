Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.01.2026 В Мурманской области возобновили подачу напряжения потребителям
В Мурманской области возобновили подачу напряжения потребителям
"Россети" сообщили, что полностью возобновили подачу напряжения ранее обесточенным потребителям в Мурманске и ЗАТО Североморск. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T16:16+0300
2026-01-31T16:16+0300
россия, мурманск, россети, telegram
Энергетика, РОССИЯ, МУРМАНСК, Россети, Telegram
16:16 31.01.2026
 
В Мурманской области возобновили подачу напряжения потребителям

Россети: подача напряжения потребителям в Мурманской области возобновлена

© РИА Новости . Павел Львов
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 31 янв - ПРАЙМ. "Россети" сообщили, что полностью возобновили подачу напряжения ранее обесточенным потребителям в Мурманске и ЗАТО Североморск.
"Энергетики "Россети Северо-Запад" оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения 31 января. Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса Цельсия был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", - говорится в сообщении компании в Telegram.
По данным компании, отключение затронуло менее 20% населения Мурманска и ЗАТО город Североморск. После поступления сигнала об отключении специалисты незамедлительно провели первоочередные мероприятия по переключениям. Котельные и часть жилых домов в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения.
"В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", - сообщили в "Россетях".
Также энергетики продолжают круглосуточные работы по установке постоянных металлических опор для восстановления нормальных схем электроснабжения после технологического нарушения в конце прошлой недели.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, произошло повреждение защитного троса. Временные опоры не повреждены. Также на особый режим работы переведен общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
В Мурманской завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
Энергетика РОССИЯ МУРМАНСК Россети Telegram
 
 
