https://1prime.ru/20260131/murmansk-867075000.html
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП
Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T08:59+0300
2026-01-31T08:59+0300
2026-01-31T08:59+0300
энергетика
мурманск
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862733211_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_870b9d9b7fa2c2c653f9fb6206adfe12.jpg
МУРМАНСК, 31 янв – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в компании "Россети". "Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП", - говорится в сообщении. Отмечается, что погодные условия ухудшаются, все бригады работают круглосуточно. "Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее", - добавили в компании. Как пояснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения, сами опоры не повреждены. "В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск… Приоритет объектам жизнеобеспечения", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей оказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить питание удалось в понедельник по временной схеме, энергетики установили временные и постоянные опоры ЛЭП. Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново". По его словам, все котельные работают в штатном режиме, а аварийные бригады УК осуществляют обход МКД. Температура в Мурманске в субботу утром составляет минус 21 градус, в Североморске погода почти такая же.
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862733211_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_a161ef4a4c68436cc5f01f3b0be6ce45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, россети
Энергетика, МУРМАНСК, Россети
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП
"Россети" сообщили о восстановлении электроснабжения части Мурманска и Североморска
МУРМАНСК, 31 янв – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в компании "Россети".
"Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия ухудшаются, все бригады работают круглосуточно. "Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее", - добавили в компании.
Как пояснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения, сами опоры не повреждены.
"В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск… Приоритет объектам жизнеобеспечения", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.
Двадцать третьего января в Мурманске
и Североморске часть потребителей оказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить питание удалось в понедельник по временной схеме, энергетики установили временные и постоянные опоры ЛЭП.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново". По его словам, все котельные работают в штатном режиме, а аварийные бригады УК осуществляют обход МКД.
Температура в Мурманске в субботу утром составляет минус 21 градус, в Североморске погода почти такая же.