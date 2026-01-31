Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП - 31.01.2026
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП
Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в... | 31.01.2026, ПРАЙМ
МУРМАНСК, 31 янв – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в компании "Россети". "Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП", - говорится в сообщении. Отмечается, что погодные условия ухудшаются, все бригады работают круглосуточно. "Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее", - добавили в компании. Как пояснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения, сами опоры не повреждены. &quot;В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск… Приоритет объектам жизнеобеспечения&quot;, - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей оказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить питание удалось в понедельник по временной схеме, энергетики установили временные и постоянные опоры ЛЭП. Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново". По его словам, все котельные работают в штатном режиме, а аварийные бригады УК осуществляют обход МКД. Температура в Мурманске в субботу утром составляет минус 21 градус, в Североморске погода почти такая же.
08:59 31.01.2026
 
В Мурманской области восстанавливают электроснабжение после отключения ЛЭП

"Россети" сообщили о восстановлении электроснабжения части Мурманска и Североморска

МУРМАНСК, 31 янв – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в компании "Россети".
"Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погодные условия ухудшаются, все бригады работают круглосуточно. "Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее", - добавили в компании.
Как пояснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения, сами опоры не повреждены.

"В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск… Приоритет объектам жизнеобеспечения", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.

Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей оказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить питание удалось в понедельник по временной схеме, энергетики установили временные и постоянные опоры ЛЭП.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново". По его словам, все котельные работают в штатном режиме, а аварийные бригады УК осуществляют обход МКД.
Температура в Мурманске в субботу утром составляет минус 21 градус, в Североморске погода почти такая же.
 
