https://1prime.ru/20260131/neft-867074675.html
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году - 31.01.2026, ПРАЙМ
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T08:20+0300
2026-01-31T08:20+0300
2026-01-31T08:37+0300
энергетика
нефть
грузия
азербайджан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные грузинской таможни и платформы Comtrade. В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти за прошлый год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн. Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов. Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же было ввезено 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона долларов. Также в прошлом году нефть в Грузию поставлял Азербайджан - были осуществлены две небольшие поставки примерно по 2 тысячи тонн суммарно на 1,8 миллиона долларов.
грузия
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, грузия, азербайджан, россия
Энергетика, Нефть, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году
Comtrade: поставки нефти из России в Грузию в 2025 году выросли с 10,5 до 225,3 тыс тонн
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные грузинской таможни и платформы Comtrade.
В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти за прошлый год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн.
Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия
ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов.
Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же было ввезено 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона долларов.
Также в прошлом году нефть в Грузию поставлял Азербайджан
- были осуществлены две небольшие поставки примерно по 2 тысячи тонн суммарно на 1,8 миллиона долларов.