Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году

Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T08:20+0300

2026-01-31T08:20+0300

2026-01-31T08:37+0300

энергетика

нефть

грузия

азербайджан

россия

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные грузинской таможни и платформы Comtrade. В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти за прошлый год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн. Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов. Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же было ввезено 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона долларов. Также в прошлом году нефть в Грузию поставлял Азербайджан - были осуществлены две небольшие поставки примерно по 2 тысячи тонн суммарно на 1,8 миллиона долларов.

грузия

азербайджан

2026

