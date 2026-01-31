Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260131/neft-867074675.html
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году - 31.01.2026, ПРАЙМ
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T08:20+0300
2026-01-31T08:37+0300
энергетика
нефть
грузия
азербайджан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные грузинской таможни и платформы Comtrade. В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти за прошлый год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн. Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов. Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же было ввезено 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона долларов. Также в прошлом году нефть в Грузию поставлял Азербайджан - были осуществлены две небольшие поставки примерно по 2 тысячи тонн суммарно на 1,8 миллиона долларов.
грузия
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, грузия, азербайджан, россия
Энергетика, Нефть, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ
08:20 31.01.2026 (обновлено: 08:37 31.01.2026)
 
Поставки российской нефти в Грузию выросли в 16 раз в 2025 году

Comtrade: поставки нефти из России в Грузию в 2025 году выросли с 10,5 до 225,3 тыс тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 2025 году более чем в 16 раз - до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные грузинской таможни и платформы Comtrade.
В абсолютном выражении объем грузинского импорта российской нефти за прошлый год вырос с 10,5 тысяч тонн до 225,3 тысячи тонн.
Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов.
Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же было ввезено 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона долларов.
Также в прошлом году нефть в Грузию поставлял Азербайджан - были осуществлены две небольшие поставки примерно по 2 тысячи тонн суммарно на 1,8 миллиона долларов.
 
ЭнергетикаНефтьГРУЗИЯАЗЕРБАЙДЖАНРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала