В Роскачестве рассказали о роли модернизации винодельческой отрасли

2026-01-31T07:48+0300

2026-01-31T07:48+0300

2026-01-31T07:53+0300

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Модернизация винодельческой отрасли России играет важнейшую роль в стабилизации качества продукции, внедрение технологий, среди которых современные системы переработки винограда и использование инертных газов, позволило частично компенсировать влияние погоды, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В организации подчеркнули, что исследования в рамках "Винного гида России" подтверждают сильное влияние климатических условий в год урожая на качество вина. Так, в прохладные и дождливые годы снижается качество красных вин, а в жаркие и засушливые - белых, розовых и отчасти игристого. Например, экстремально жаркий 2020 год привел к снижению качества вина игристых и тихих розовых вин в 2021 году. Однако уже в более прохладном 2021 году урожая было зафиксировано улучшение по обеим категориям. "Важнейшую роль в стабилизации качества сыграла масштабная модернизация отрасли, пик которой пришелся на 2021-2022 годы. Внедрение современных технологий - работа в инертных газах для защиты от окисления, современные системы переработки винограда и оборудование - позволило частично компенсировать негативное влияние погоды", - рассказали в Роскачестве. Отмечается, что анализ данных за 2019 и 2022 годы показывает рост доли качественных (соответствующих повышенным стандартам "Винного гида России") тихих розовых вин на 32 п.п., белых - на 20 п.п. Более того, сегодня отрасль демонстрирует повышенную устойчивость. Даже после сложного с точки зрения климата 2024 года снижение качества в 2025 году было минимальным и несопоставимо с прошлыми спадами, заключили в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

