"Ситуация ужасная". На Западе сделали громкое заявление о России
BZ: не стоит и мечтать о победе Украины над РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пора перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung.
"Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о "триумфальной победе Украины", однако этого не произойдет, поэтому сейчас Украине необходим мир, условия которого, вероятно, не понравятся европейцам.
Кроме того, некоторые лица в немецкой политике считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать, но именно из-за такого подхода американцы полностью взяли инициативу в свои руки, а европейцы остались не у дел, указывается в статье .
Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
