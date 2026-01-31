Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260131/rossiya-867076242.html
2026-01-31T09:42+0300
2026-01-31T09:42+0300
украина
владимир путин
россия
спецоперация на украине
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пора перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung. "Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", — говорится в публикации.В материале отмечается, что некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о "триумфальной победе Украины", однако этого не произойдет, поэтому сейчас Украине необходим мир, условия которого, вероятно, не понравятся европейцам.Кроме того, некоторые лица в немецкой политике считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать, но именно из-за такого подхода американцы полностью взяли инициативу в свои руки, а европейцы остались не у дел, указывается в статье .Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
украина
украина, владимир путин, россия
УКРАИНА, Владимир Путин, РОССИЯ, Спецоперация на Украине
09:42 31.01.2026
 
"Ситуация ужасная". На Западе сделали громкое заявление о России

BZ: не стоит и мечтать о победе Украины над РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пора перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung.

"Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о "триумфальной победе Украины", однако этого не произойдет, поэтому сейчас Украине необходим мир, условия которого, вероятно, не понравятся европейцам.

Кроме того, некоторые лица в немецкой политике считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать, но именно из-за такого подхода американцы полностью взяли инициативу в свои руки, а европейцы остались не у дел, указывается в статье .

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
