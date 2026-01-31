https://1prime.ru/20260131/rossiya-867076242.html

"Ситуация ужасная". На Западе сделали громкое заявление о России

"Ситуация ужасная". На Западе сделали громкое заявление о России - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Ситуация ужасная". На Западе сделали громкое заявление о России

Пора перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung. "Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", —... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T09:42+0300

2026-01-31T09:42+0300

2026-01-31T09:42+0300

украина

владимир путин

россия

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864997087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64648ac927ef6e5ba60a1c984b6fb30.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пора перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung. "Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", — говорится в публикации.В материале отмечается, что некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о "триумфальной победе Украины", однако этого не произойдет, поэтому сейчас Украине необходим мир, условия которого, вероятно, не понравятся европейцам.Кроме того, некоторые лица в немецкой политике считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать, но именно из-за такого подхода американцы полностью взяли инициативу в свои руки, а европейцы остались не у дел, указывается в статье .Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.

https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html

https://1prime.ru/20260129/ukraina-867006739.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир путин, россия