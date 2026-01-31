https://1prime.ru/20260131/svo-867071648.html

"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО

"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО

Наступление российских войск невозможно остановить, и в итоге украинская армия будет вынуждена капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T05:01+0300

2026-01-31T05:01+0300

2026-01-31T05:03+0300

спецоперация на украине

украина

сша

европа

скотт риттер

владимир зеленский

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Наступление российских войск невозможно остановить, и в итоге украинская армия будет вынуждена капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале."Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать", — заявил он.По мнению аналитика, российские войска развивают настолько значительное наступление, что уже ничто не может его сдержать.Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, прямо сейчас убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. Ни НАТО, ни США, ни Украина ничего не смогут сделать, чтобы остановить Россию. <…> Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. <…> Неизбежность этого события предрешена", — пояснил Риттер.Согласно данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска освободили населенные пункты Терноватое в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над пунктом Речное в Запорожской области. За неделю потери Вооруженных сил Украины составили 8580 военнослужащих.

https://1prime.ru/20260124/ukraina-866853274.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, европа, скотт риттер, владимир зеленский, нато, всу