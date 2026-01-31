Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260131/svo-867071648.html
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО
Наступление российских войск невозможно остановить, и в итоге украинская армия будет вынуждена капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T05:01+0300
2026-01-31T05:03+0300
спецоперация на украине
украина
сша
европа
скотт риттер
владимир зеленский
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Наступление российских войск невозможно остановить, и в итоге украинская армия будет вынуждена капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале."Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать", — заявил он.По мнению аналитика, российские войска развивают настолько значительное наступление, что уже ничто не может его сдержать.Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, прямо сейчас убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. Ни НАТО, ни США, ни Украина ничего не смогут сделать, чтобы остановить Россию. &lt;…&gt; Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. &lt;…&gt; Неизбежность этого события предрешена", — пояснил Риттер.Согласно данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска освободили населенные пункты Терноватое в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над пунктом Речное в Запорожской области. За неделю потери Вооруженных сил Украины составили 8580 военнослужащих.
https://1prime.ru/20260124/ukraina-866853274.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, европа, скотт риттер, владимир зеленский, нато, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО, ВСУ
05:01 31.01.2026 (обновлено: 05:03 31.01.2026)
 
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резком изменении ситуации на СВО

Аналитик Риттер: украинская армия будет вынуждена капитулировать

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Наступление российских войск невозможно остановить, и в итоге украинская армия будет вынуждена капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале.
"Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать", — заявил он.
По мнению аналитика, российские войска развивают настолько значительное наступление, что уже ничто не может его сдержать.
Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, прямо сейчас убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. Ни НАТО, ни США, ни Украина ничего не смогут сделать, чтобы остановить Россию. <…> Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. <…> Неизбежность этого события предрешена", — пояснил Риттер.
Согласно данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска освободили населенные пункты Терноватое в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над пунктом Речное в Запорожской области. За неделю потери Вооруженных сил Украины составили 8580 военнослужащих.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО
24 января, 02:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАСкотт РиттерВладимир ЗеленскийНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала