Спецоперация на Украине
06:22 31.01.2026 (обновлено: 06:24 31.01.2026)
 
"Могут просто уничтожить". В США раскрыли информацию об операции в зоне СВО

Аналитик Джонсон: в США распространяют дезинформацию о ходе конфликта на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В США распространяется дезинформация о ситуации в конфликте на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Невозможно восполнять потери, которые несут украинцы, и при этом продолжать сражаться. Столкнулись они и с другой проблемой. <…> На Украине не осталось места, где новобранцы могли бы пройти подготовку в течение 12-15 недель, не подвергаясь ракетным ударам. <…> У нее недостаточно обученных солдат, нет денег, чтобы поддерживать это, а также она теряет территории. Распространяемая ложь, что Россия проигрывает и находится на грани краха — очередная нечестная попытка американской администрации ввести всех в заблуждение", — отметил он.
Джонсон также подчеркнул, что стратегия, применяемая российским командованием, приносит свои плоды.
"В этом году русские продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом. <…> Русские могут просто уничтожить город и сломить сопротивление Украины. Но они этого не делают, потому что стараются минимизировать потери среди мирного населения", — добавил аналитик.
По сообщению Минобороны, на протяжении последних суток российские войска освободили населенные пункты Терноватое в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над пунктом Речное в Запорожской области. За неделю потери Вооруженных сил Украины составили 8580 военных.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Случится по-настоящему плохое". В США предупредили насчет СВО
24 января, 02:11
 
