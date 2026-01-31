https://1prime.ru/20260131/svo-867072327.html

"Могут просто уничтожить". В США раскрыли информацию об операции в зоне СВО

"Могут просто уничтожить". В США раскрыли информацию об операции в зоне СВО - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Могут просто уничтожить". В США раскрыли информацию об операции в зоне СВО

В США распространяется дезинформация о ситуации в конфликте на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T06:22+0300

2026-01-31T06:22+0300

2026-01-31T06:24+0300

спецоперация на украине

украина

запорожская область

сша

цру

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853270803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff5fc3d9554f611353ffba84460315de.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В США распространяется дезинформация о ситуации в конфликте на Украине, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Невозможно восполнять потери, которые несут украинцы, и при этом продолжать сражаться. Столкнулись они и с другой проблемой. <…> На Украине не осталось места, где новобранцы могли бы пройти подготовку в течение 12-15 недель, не подвергаясь ракетным ударам. <…> У нее недостаточно обученных солдат, нет денег, чтобы поддерживать это, а также она теряет территории. Распространяемая ложь, что Россия проигрывает и находится на грани краха — очередная нечестная попытка американской администрации ввести всех в заблуждение", — отметил он.Джонсон также подчеркнул, что стратегия, применяемая российским командованием, приносит свои плоды."В этом году русские продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом. <…> Русские могут просто уничтожить город и сломить сопротивление Украины. Но они этого не делают, потому что стараются минимизировать потери среди мирного населения", — добавил аналитик.По сообщению Минобороны, на протяжении последних суток российские войска освободили населенные пункты Терноватое в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике, а также установили контроль над пунктом Речное в Запорожской области. За неделю потери Вооруженных сил Украины составили 8580 военных.

https://1prime.ru/20260124/ukraina-866853274.html

украина

запорожская область

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запорожская область, сша, цру, всу