Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Загнаны в тупик": в США предупредили об опасности в зоне спецоперации - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260131/svo-867073500.html
"Загнаны в тупик": в США предупредили об опасности в зоне спецоперации
"Загнаны в тупик": в США предупредили об опасности в зоне спецоперации - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Загнаны в тупик": в США предупредили об опасности в зоне спецоперации
Россия приблизилась к тому, чтобы довести Вооруженные силы Украины до предела их истощения, что поставило киевский режим в стратегический тупик, заявил... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T07:35+0300
2026-01-31T07:36+0300
спецоперация на украине
украина
мировая экономика
общество
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853541940_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_0ec61fd162e66fa31de4703746116573.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия приблизилась к тому, чтобы довести Вооруженные силы Украины до предела их истощения, что поставило киевский режим в стратегический тупик, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Дэниелом Дэвисом, опубликованной на его YouTube-канале."В конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев. И я думаю, что русские истощают украинцев до предела", — рассказал он.По мнению исследователя, в то время как российские вооруженные силы укрепляют свои позиции и демонстрируют превосходство, Украина сталкивается с возрастающими сложностями в поддержании своей обороноспособности. Вероятно, решение конфликта может наступить к концу текущего года."Колоссальные потери Украины происходят на фоне того факта, что русские значительно превосходят их численностью как по количеству войск, так и по общей численности населения. Украинская армия находится в серьезном кризисе из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик. Теперь все, что нужно русским, — это &lt;…&gt; покончить раз и навсегда с ними. &lt;…&gt; Они могут сделать это уже в этом году", — добавил Миршаймер.Согласно данным Министерства обороны, российские силы за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Терноватое и Речное в Запорожской области, а также над Берестком в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю украинские войска потеряли 8580 военнослужащих.
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867073076.html
https://1prime.ru/20260131/zapad-867073356.html
украина
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853541940_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d90ddcfc90839f05b1833ac851264c26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мировая экономика, общество , запорожская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Мировая экономика, Общество , Запорожская область
07:35 31.01.2026 (обновлено: 07:36 31.01.2026)
 
"Загнаны в тупик": в США предупредили об опасности в зоне спецоперации

Профессор Миршаймер: украинские силы попали в тупик ситуации в зоне спецоперации

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия приблизилась к тому, чтобы довести Вооруженные силы Украины до предела их истощения, что поставило киевский режим в стратегический тупик, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Дэниелом Дэвисом, опубликованной на его YouTube-канале.
"В конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев. И я думаю, что русские истощают украинцев до предела", — рассказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Сошел с ума?" Журналист набросился на Зеленского за призыв убивать русских
07:24
По мнению исследователя, в то время как российские вооруженные силы укрепляют свои позиции и демонстрируют превосходство, Украина сталкивается с возрастающими сложностями в поддержании своей обороноспособности. Вероятно, решение конфликта может наступить к концу текущего года.
"Колоссальные потери Украины происходят на фоне того факта, что русские значительно превосходят их численностью как по количеству войск, так и по общей численности населения. Украинская армия находится в серьезном кризисе из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик. Теперь все, что нужно русским, — это <…> покончить раз и навсегда с ними. <…> Они могут сделать это уже в этом году", — добавил Миршаймер.
Согласно данным Министерства обороны, российские силы за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Терноватое и Речное в Запорожской области, а также над Берестком в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю украинские войска потеряли 8580 военнослужащих.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине
07:30
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМировая экономикаОбществоЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала