"Загнаны в тупик": в США предупредили об опасности в зоне спецоперации
31.01.2026
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия приблизилась к тому, чтобы довести Вооруженные силы Украины до предела их истощения, что поставило киевский режим в стратегический тупик, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Дэниелом Дэвисом, опубликованной на его YouTube-канале."В конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев. И я думаю, что русские истощают украинцев до предела", — рассказал он.По мнению исследователя, в то время как российские вооруженные силы укрепляют свои позиции и демонстрируют превосходство, Украина сталкивается с возрастающими сложностями в поддержании своей обороноспособности. Вероятно, решение конфликта может наступить к концу текущего года."Колоссальные потери Украины происходят на фоне того факта, что русские значительно превосходят их численностью как по количеству войск, так и по общей численности населения. Украинская армия находится в серьезном кризисе из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик. Теперь все, что нужно русским, — это <…> покончить раз и навсегда с ними. <…> Они могут сделать это уже в этом году", — добавил Миршаймер.Согласно данным Министерства обороны, российские силы за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Терноватое и Речное в Запорожской области, а также над Берестком в Донецкой Народной Республике. За прошедшую неделю украинские войска потеряли 8580 военнослужащих.
