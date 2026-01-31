Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Трамп заявил, что не раскрывает союзникам планы США по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрывает союзникам на Ближнем Востоке политические планы Соединенных Штатов в отношении Ирана. | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрывает союзникам на Ближнем Востоке политические планы Соединенных Штатов в отношении Ирана. "Мы не можем раскрыть им наш план (по Ирану - ред.). Если бы я рассказал им о плане, это было бы так же плохо, как если бы я рассказал о плане вам - это было бы еще хуже", - заявил Трамп в интервью корреспонденту телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
ПРАЙМ
нефть, иран, ближний восток, дональд трамп, fox news, сша
Политика, Нефть, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Fox News, США
22:22 31.01.2026
 
Трамп заявил, что не раскрывает союзникам планы США по Ирану

Трамп не раскрывает союзникам на Ближнем Востоке планы США в отношении Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрывает союзникам на Ближнем Востоке политические планы Соединенных Штатов в отношении Ирана.
"Мы не можем раскрыть им наш план (по Ирану - ред.). Если бы я рассказал им о плане, это было бы так же плохо, как если бы я рассказал о плане вам - это было бы еще хуже", - заявил Трамп в интервью корреспонденту телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США
