Трамп заявил, что не раскрывает союзникам планы США по Ирану
Трамп заявил, что не раскрывает союзникам планы США по Ирану - 31.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не раскрывает союзникам планы США по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрывает союзникам на Ближнем Востоке политические планы Соединенных Штатов в отношении Ирана.
2026-01-31T22:22+0300
2026-01-31T22:22+0300
2026-01-31T22:22+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не раскрывает союзникам на Ближнем Востоке политические планы Соединенных Штатов в отношении Ирана. "Мы не можем раскрыть им наш план (по Ирану - ред.). Если бы я рассказал им о плане, это было бы так же плохо, как если бы я рассказал о плане вам - это было бы еще хуже", - заявил Трамп в интервью корреспонденту телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
