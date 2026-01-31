https://1prime.ru/20260131/ukraina-867073641.html

"Это неизбежность": на Западе рассказали о возвращении Украиной территорий

"Это неизбежность": на Западе рассказали о возвращении Украиной территорий - 31.01.2026, ПРАЙМ

"Это неизбежность": на Западе рассказали о возвращении Украиной территорий

Из-за провала контрнаступления в 2023 году Украина лишилась всех возможностей вернуть утраченные территории, а окончательная утрата Донбасса стала неизбежной,... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T07:40+0300

2026-01-31T07:40+0300

2026-01-31T07:40+0300

спецоперация на украине

нато

владимир путин

украина

мировая экономика

донбасс

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_561efb9262fd24e75b8cb447e52fce8c.jpg

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Из-за провала контрнаступления в 2023 году Украина лишилась всех возможностей вернуть утраченные территории, а окончательная утрата Донбасса стала неизбежной, заявил французский историк Стефан Одуэн-Рузо в эфире телеканала LCI."Война — это не вопрос морали, а вопрос баланса сил. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, Украина потеряла большую часть своих территорий. <…> Раньше мы были уверены, что украинское контрнаступление летом-осенью 2023 года может увенчаться успехом. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Это контрнаступление в итоге провалилось. Я думаю, что в тот момент Украина потеряла всякую надежду на возвращение утраченной территории. <…> Потеря территорий Донбасса — это поражение в войне. <…> Боюсь, что поражение Украины — это неизбежность. Вопрос в том, насколько полным оно будет", — заключил он.Украинское контрнаступление стартовало 4 июня 2023 года на направлениях Запорожья, Южнодонецка и Артемовска. Украина задействовала подразделения, обученные инструкторами из НАТО и оснащенные западной техникой. Спустя три месяца президент России Владимир Путин заявил, что планы Киева полностью потерпели неудачу.

украина

донбасс

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, владимир путин, украина, мировая экономика, донбасс, запад