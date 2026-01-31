"Это неизбежность": на Западе рассказали о возвращении Украиной территорий
Французский историк Одуэн-Рузо: у Украины не осталось шансов вернуть утраченные земли
© РИА Новости . Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкДорожный знак, обозначающий территорию Украины
Дорожный знак, обозначающий территорию Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Из-за провала контрнаступления в 2023 году Украина лишилась всех возможностей вернуть утраченные территории, а окончательная утрата Донбасса стала неизбежной, заявил французский историк Стефан Одуэн-Рузо в эфире телеканала LCI.
"Война — это не вопрос морали, а вопрос баланса сил. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, Украина потеряла большую часть своих территорий. <…> Раньше мы были уверены, что украинское контрнаступление летом-осенью 2023 года может увенчаться успехом. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Это контрнаступление в итоге провалилось. Я думаю, что в тот момент Украина потеряла всякую надежду на возвращение утраченной территории. <…> Потеря территорий Донбасса — это поражение в войне. <…> Боюсь, что поражение Украины — это неизбежность. Вопрос в том, насколько полным оно будет", — заключил он.
Украинское контрнаступление стартовало 4 июня 2023 года на направлениях Запорожья, Южнодонецка и Артемовска. Украина задействовала подразделения, обученные инструкторами из НАТО и оснащенные западной техникой. Спустя три месяца президент России Владимир Путин заявил, что планы Киева полностью потерпели неудачу.