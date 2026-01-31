https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867073076.html
"Сошел с ума?" Журналист набросился на Зеленского за призыв убивать русских
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о необходимости убийства русских стали финальной точкой в ухудшении ситуации на Украине, где и без того под вопросом остается её будущее, заявил ирландский журналист Чей Боуз в беседе с Рэйчел Блевинс на её YouTube-канале."На Украине наступило отчаяние, связанное с недавним заявлением Зеленского, где он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало 50 000 русских. Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: "Парень, ты сошел с ума?", — отметил он.Журналист также выразил озабоченность по поводу масштабного недовольства украинского общества коррупционными действиями в окружении Владимира Зеленского, что может поставить под угрозу будущее страны."И вы видите, как сегодня на улицах Киева протестуют люди против разрушенной энергетической инфраструктуры, поскольку деньги, которые предназначались для ее восстановления, были украдены. Господином Миндичем, сбежавшим в Израиль, были украдены сто миллионов долларов. Но это лишь верхушка айсберга. Все украинское общество сейчас измотано этим. <…> Поэтому я не вижу другого пути, кроме как какого-либо урегулирования. И, похоже, чем дольше это продолжается, тем меньше у киевского режима остается поводов для споров по поводу будущего Украины", — подытожил Боуз.В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы Зеленского к убийству русских свидетельствуют о неадекватности и являются абсолютно недопустимыми и отвратительными.
