Новое заявление Зеленского о России поразило Запад - 31.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T11:43+0300
2026-01-31T11:44+0300
спецоперация на украине
украина
россия
запад
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Это говорит нам о том, что Россия является надежным игроком, который уважает соглашения. Зеленский может добиться прочного мира, если будут выполнены гарантии безопасности России. Никакого расширения НАТО на Украине, признание русскоязычных территорий, а также никакой милитаризации", — говорится в публикации.Мема отметил, что в очередной раз Москва доказала, что открыта для диалога, и теперь глава киевского режима должен сделать еще один шаг, приехав в Москву на переговоры.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.
украина
запад
украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
11:43 31.01.2026 (обновлено: 11:44 31.01.2026)
 
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад

Мема: Зеленский словами о прекращении ударов со стороны РФ показал ее надежность

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Это говорит нам о том, что Россия является надежным игроком, который уважает соглашения. Зеленский может добиться прочного мира, если будут выполнены гарантии безопасности России. Никакого расширения НАТО на Украине, признание русскоязычных территорий, а также никакой милитаризации", — говорится в публикации.
Мема отметил, что в очередной раз Москва доказала, что открыта для диалога, и теперь глава киевского режима должен сделать еще один шаг, приехав в Москву на переговоры.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
