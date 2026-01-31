https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html

Новое заявление Зеленского о России поразило Запад

Новое заявление Зеленского о России поразило Запад - 31.01.2026, ПРАЙМ

Новое заявление Зеленского о России поразило Запад

Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член... | 31.01.2026

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Это говорит нам о том, что Россия является надежным игроком, который уважает соглашения. Зеленский может добиться прочного мира, если будут выполнены гарантии безопасности России. Никакого расширения НАТО на Украине, признание русскоязычных территорий, а также никакой милитаризации", — говорится в публикации.Мема отметил, что в очередной раз Москва доказала, что открыта для диалога, и теперь глава киевского режима должен сделать еще один шаг, приехав в Москву на переговоры.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.

