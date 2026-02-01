https://1prime.ru/20260201/aeroport-867103664.html

В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. В аэропорту Владикавказа объявлен план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковер", - написал глава республики в Telegram-канале.

