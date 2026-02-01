Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер" - 01.02.2026
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер" - 01.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа объявлен план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T23:21+0300
2026-02-01T23:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/01/867103510_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8dac0dbcf7a685dc1a728af4c0e5e6e7.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. В аэропорту Владикавказа объявлен план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковер", - написал глава республики в Telegram-канале.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
23:21 01.02.2026 (обновлено: 23:26 01.02.2026)
 
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"

Глава Северной Осетии Меняйло: в аэропорту Владикавказа объявлен план "Ковер"

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. В аэропорту Владикавказа объявлен план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковер", - написал глава республики в Telegram-канале.
 
