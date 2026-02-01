https://1prime.ru/20260201/avto-867097510.html
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть
2026-02-01T13:07+0300
2026-02-01T13:07+0300
2026-02-01T13:47+0300
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев прошлого года на четверть сократили импорт легковых автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, по итогам января-ноября покупки легковых автомобилей Штатами снизились на 24% - до 165,4 миллиарда долларов. По итогам ноября импорт составил 13,8 миллиарда долларов, что на 3% меньше в месячном, и на 27% - в годовом выражении. Больше всего автомобилей за 11 месяцев приезжало из Мексики - на 41,2 миллиарда долларов (-17% за год), Японии - 33,1 миллиарда (-18%), ЕС - 31,06 миллиарда (-31%), Южной Кореи - 28,1 миллиарда (-25%) и Канады - 23,3 миллиарда (-18%). Также в десятку главных поставщиков вошли Великобритания (6,1 миллиарда долларов), Китай (1,54 миллиарда), ЮАР (636,8 миллиона), Вьетнам (168,1 миллиона) и Таиланд (105,7 миллиона долларов). При этом поставки из Таиланда рухнули в 3,6 раза, из Южно-Африканской Республики - в 3,3 раза, из Поднебесной - в 2,4 раза, из Британии - на 37%, а из Вьетнама подросли на 8%. Кроме того Штаты в ноябре не закупали автомобили у Индии и Австралии, хотя обычно импорт из этих стран идет ежемесячно.
