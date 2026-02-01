Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260201/avto-867097510.html
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть - 01.02.2026, ПРАЙМ
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть
Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев прошлого года на четверть сократили импорт легковых автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив данные американской... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T13:07+0300
2026-02-01T13:47+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
вьетнам
таиланд
мексика
ес
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев прошлого года на четверть сократили импорт легковых автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, по итогам января-ноября покупки легковых автомобилей Штатами снизились на 24% - до 165,4 миллиарда долларов. По итогам ноября импорт составил 13,8 миллиарда долларов, что на 3% меньше в месячном, и на 27% - в годовом выражении. Больше всего автомобилей за 11 месяцев приезжало из Мексики - на 41,2 миллиарда долларов (-17% за год), Японии - 33,1 миллиарда (-18%), ЕС - 31,06 миллиарда (-31%), Южной Кореи - 28,1 миллиарда (-25%) и Канады - 23,3 миллиарда (-18%). Также в десятку главных поставщиков вошли Великобритания (6,1 миллиарда долларов), Китай (1,54 миллиарда), ЮАР (636,8 миллиона), Вьетнам (168,1 миллиона) и Таиланд (105,7 миллиона долларов). При этом поставки из Таиланда рухнули в 3,6 раза, из Южно-Африканской Республики - в 3,3 раза, из Поднебесной - в 2,4 раза, из Британии - на 37%, а из Вьетнама подросли на 8%. Кроме того Штаты в ноябре не закупали автомобили у Индии и Австралии, хотя обычно импорт из этих стран идет ежемесячно.
вьетнам
таиланд
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, вьетнам, таиланд, мексика, ес, авто
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, МЕКСИКА, ЕС, Авто
13:07 01.02.2026 (обновлено: 13:47 01.02.2026)
 
США за 11 месяцев сократили импорт легковых автомобилей на четверть

США в январе-ноябре 2025 года снизили импорт легковушек на 24%

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев прошлого года на четверть сократили импорт легковых автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, по итогам января-ноября покупки легковых автомобилей Штатами снизились на 24% - до 165,4 миллиарда долларов. По итогам ноября импорт составил 13,8 миллиарда долларов, что на 3% меньше в месячном, и на 27% - в годовом выражении.
Больше всего автомобилей за 11 месяцев приезжало из Мексики - на 41,2 миллиарда долларов (-17% за год), Японии - 33,1 миллиарда (-18%), ЕС - 31,06 миллиарда (-31%), Южной Кореи - 28,1 миллиарда (-25%) и Канады - 23,3 миллиарда (-18%).
Также в десятку главных поставщиков вошли Великобритания (6,1 миллиарда долларов), Китай (1,54 миллиарда), ЮАР (636,8 миллиона), Вьетнам (168,1 миллиона) и Таиланд (105,7 миллиона долларов). При этом поставки из Таиланда рухнули в 3,6 раза, из Южно-Африканской Республики - в 3,3 раза, из Поднебесной - в 2,4 раза, из Британии - на 37%, а из Вьетнама подросли на 8%.
Кроме того Штаты в ноябре не закупали автомобили у Индии и Австралии, хотя обычно импорт из этих стран идет ежемесячно.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаВЬЕТНАМТАИЛАНДМЕКСИКАЕСАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала