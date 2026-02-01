https://1prime.ru/20260201/dolgi-867094859.html
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги - 01.02.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги
Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T08:30+0300
2026-02-01T08:30+0300
2026-02-01T08:42+0300
россия
общество
финансы
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить соответствующее заявление на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП России. В России несколько лет назад вступил в силу закон, по которому граждане могут сберечь прожиточный минимум от списаний за долги. "Чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, должникам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Также граждане могут составить заявление с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале "Госуслуг", - рассказали в ведомстве. При этом в службе добавили, что в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка, а также свою социальную категорию. Кроме того, в ФССП напомнили, что при наличии иждивенцев или родственника-инвалида можно обратиться в суд для увеличения защищенной от взыскания суммы и приложить соответствующее решение к заявлению. В ведомстве добавили, что за 2025 год на основании заявлений граждан в рамках 1,7 миллиона исполнительных производств должники обеспечили неприкосновенность прожиточного минимума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , финансы, фссп
РОССИЯ, Общество , Финансы, ФССП
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги
ФССП: чтобы сохранить прожиточный минимум на счетах, следует обратиться в ФССП
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить соответствующее заявление на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП России.
В России несколько лет назад вступил в силу закон, по которому граждане могут сберечь прожиточный минимум от списаний за долги.
"Чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, должникам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Также граждане могут составить заявление с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале "Госуслуг", - рассказали в ведомстве.
При этом в службе добавили, что в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка, а также свою социальную категорию.
Кроме того, в ФССП
напомнили, что при наличии иждивенцев или родственника-инвалида можно обратиться в суд для увеличения защищенной от взыскания суммы и приложить соответствующее решение к заявлению.
В ведомстве добавили, что за 2025 год на основании заявлений граждан в рамках 1,7 миллиона исполнительных производств должники обеспечили неприкосновенность прожиточного минимума.