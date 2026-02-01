https://1prime.ru/20260201/dolgi-867094859.html

Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги

Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги - 01.02.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги

Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить... | 01.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить соответствующее заявление на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП России. В России несколько лет назад вступил в силу закон, по которому граждане могут сберечь прожиточный минимум от списаний за долги. "Чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, должникам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Также граждане могут составить заявление с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале "Госуслуг", - рассказали в ведомстве. При этом в службе добавили, что в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка, а также свою социальную категорию. Кроме того, в ФССП напомнили, что при наличии иждивенцев или родственника-инвалида можно обратиться в суд для увеличения защищенной от взыскания суммы и приложить соответствующее решение к заявлению. В ведомстве добавили, что за 2025 год на основании заявлений граждан в рамках 1,7 миллиона исполнительных производств должники обеспечили неприкосновенность прожиточного минимума.

