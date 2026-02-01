https://1prime.ru/20260201/eltsin-867089438.html

Биография первого президента России Бориса Ельцина

Биография первого президента России Бориса Ельцина - 01.02.2026, ПРАЙМ

Биография первого президента России Бориса Ельцина

Девяносто пять лет назад родился первый президент России Борис Ельцин (1931-2007). | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T01:12+0300

2026-02-01T01:12+0300

2026-02-01T01:12+0300

общество

рф

екатеринбург

свердловская область

михаил горбачев

владимир путин

геннадий зюганов

снг

совет федерации

конституционный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867089438.jpg?1769897574

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Девяносто пять лет назад родился первый президент России Борис Ельцин (1931-2007). Ниже приводится биографическая справка. Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. В 1955 году окончил строительный факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина) в Свердловске (ныне Екатеринбург) по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал в 1955 году в тресте "Уралтяжтрубстрой", где, прежде чем вступить в должность мастера, он овладел рабочими профессиями: поочередно работал каменщиком, бетонщиком, плотником, столяром, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом крана. С 1957 года по 1963 год – прораб, старший прораб, главный инженер, начальник строительного управления треста "Южгорстрой". В 1963-1968 годах был главным инженером, директором Свердловского домостроительного комбината. С 1968 года по 1975 год Борис Ельцин возглавлял отдел строительства Свердловского обкома партии. В 1975-1976 годах был секретарем Свердловского обкома КПСС, отвечал за промышленное развитие области. В 1976-1985 годах – первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В 1978-1989 годах – депутат Верховного Совета СССР (член Совета Союза). С 1984 года по 1985 год и с 1986 года по 1988 год являлся членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1981 году на XXVI съезде КПСС Ельцин был избран членом ЦК КПСС (занимал эту должность до 1990 года). В том же году возглавил отдел строительства ЦК КПСС. В июне 1985 года стал секретарем ЦК партии по вопросам строительства. С декабря 1985 года по ноябрь 1987 года работал первым секретарем Московского городского комитета КПСС. С ноября 1987 года по 1989 год – первый заместитель председателя Госстроя СССР. В марте 1989 года Борис Ельцин был избран народным депутатом СССР. С июня 1989 года по декабрь 1990 года – член Верховного Совета СССР. В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. 29 мая 1990 года Бориса Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР. После провозглашения государственного суверенитета рядом союзных республик (Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония) инициировал принятие съездом Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года), провозгласившей верховенство республиканских конституций и законов над союзными. В июле 1990 года на XXVIII (последнем) съезде КПСС Борис Ельцин вышел из партии. 19 февраля 1991 года он выступил по телевидению с резкой критикой политики союзного правительства, потребовал отставки Михаила Горбачева и передачи власти Совету Федерации в составе руководителей союзных республик. 28 марта 1991 года на внеочередном 3-м съезде народных депутатов РСФСР Ельцин выступил против выдвинутого Горбачевым проекта нового Союзного договора, высказался за преобразование СССР в "союз суверенных государств", наделенный функциями, переданными ему республиками (к этому времени все союзные республики СССР приняли документы о государственном суверенитете). 12 июня 1991 года всенародным голосованием Борис Ельцин был избран первым президентом России. 10 июля на съезде народных депутатов РСФСР принял присягу и вступил в должность. Во время августовского кризиса 1991 года Ельцин возглавил борьбу с Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), созданным группой членов высшего руководства страны, которые попытались отстранить от власти Михаила Горбачева. Создание ГКЧП квалифицировалось Ельциным как попытка государственного переворота. Указом от 23 августа 1991 года Ельцин приостановил деятельность Коммунистической партии РСФСР (КП РСФСР) на том основании, что она поддержала попытку государственного переворота (указом от 6 ноября 1991 запретил на территории РСФСР деятельность КПСС и КП РСФСР; легальная деятельность Коммунистической партии была восстановлена по решению Конституционного суда РФ от 30 ноября 1992 года). В октябре 1991 года на V съезде народных депутатов Российской Федерации Борис Ельцин выступил с программой радикальных экономических реформ, предусматривающей либерализацию цен и зарплаты, свободу торговли и приватизацию. Учитывая сложившееся тяжелое экономическое положение, депутаты в целом одобрили программу и наделили президента дополнительными полномочиями для ее проведения. 6-8 ноября 1991 года было сформировано правительство во главе с Борисом Ельциным и двумя вице-премьерами: Геннадием Бурбулисом (отвечавшим за политические вопросы) и Егором Гайдаром (министром экономики и финансов, курировавшим экономическую реформу). Ельцин возглавлял правительство России по июнь 1992 года. 8 декабря 1991 года Борис Ельцин совместно с руководителями Украинской ССР и Белорусской ССР подписал Беловежские соглашения, в которых было заявлено о прекращении существования СССР как геополитической реальности и субъекта международного права и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) без единых органов власти и управления. Соглашения были ратифицированы постановлением ВС РСФСР от 12 декабря 1991 года. Весной 1992 года поддержка курса реформ, проводимого Ельциным, в обществе и политических кругах стала сокращаться. Ельцин столкнулся с ожесточенным противостоянием оппозиционно настроенной части Съезда народных депутатов по вопросам о власти (полномочиях парламента и президента), о методах, темпах и характере проводимых реформ. Оппозиция выступала за лишение Ельцина чрезвычайных полномочий и отставку правительства, выражала резкое недовольство ходом экономических реформ. На внеочередном 9-м съезде народных депутатов (26-29 марта 1993 года) конфликт привел к попытке отрешения от должности президента (импичмента), противники Ельцина не смогли набрать квалифицированного большинства голосов. По инициативе Ельцина 25 апреля 1993 года был проведен референдум – фактически о доверии президенту и Съезду народных депутатов, на котором большинство граждан поддержало президента. 20 мая 1993 года Борис Ельцин подписал Указ "О созыве Конституционного совещания и завершении подготовки проекта Конституции РФ". На основании проектов, предложенных президентом и Конституционной комиссией Съезда народных депутатов, а также многочисленных замечаний и предложений, поступивших от граждан, государственных и общественных организаций, Конституционное совещание подготовило проект новой Конституции РФ. 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании была принята Конституция РФ. Конституция определила основы государственного строя, организацию государственной власти, отношения гражданина и государства. Она существенно изменила структуру высших органов государственной власти, отказалась от идеи "всевластия Советов", ввела принцип разделения властей и заложила основы демократического федеративного устройства России. 11 декабря 1994 года на основании указа президента Бориса Ельцина "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта" в Чечню были введены подразделения министерства обороны и МВД России, начался первый чеченский вооруженный конфликт (1994-1996). Боевые действия приняли затяжной характер и привели к многочисленным жертвам, росту антироссийских настроений в Чечне и резкому усилению критики действий Ельцина и федеральных властей на Северном Кавказе. Первый чеченский вооруженный конфликт закончился 31 августа 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений. Однако вопрос статуса Чеченской республики в составе РФ так и не был решен. Во время президентской кампании 1996 года вокруг Ельцина сплотились политические силы, поставившие своей целью не допустить в стране коммунистического "реванша". 3 июля 1996 года по итогам второго тура выборов Борис Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Геннадия Зюганова. Осенью 1998 года Государственная дума по предложению фракции КПРФ вновь инициировала процесс отрешения Ельцина от должности, предъявив ему обвинения в развале СССР, разгоне парламента в 1993 году, развязывании войны в Чечне, развале армии и геноциде собственного народа, но при голосовании 15 мая 1999 года ни по одному из пяти пунктов не было набрано квалифицированного большинства голосов (300 голосов). Борис Ельцин был последовательным сторонником радикальных рыночных реформ и считал возможным в короткие сроки провести коренную перестройку экономической системы страны. В 1990-х годах была создана новая экономическая инфраструктура: система современных частных банков, инвестиционных компаний, бирж, стали применяться современные финансовые инструменты. 2 января 1992 года вступил в силу указ Ельцина о либерализации цен (подписан 3 декабря 1991 года). 29 января 1992 года подписан указ "О свободе торговли". Либерализация цен привела к их стремительному росту, гиперинфляция уничтожила многолетние сбережения граждан, резко ухудшилось положение пенсионеров и работников бюджетной сферы. В промышленности сокращался объем выпускаемой продукции при значительном росте цен на изделия. В результате прекращения финансирования государством нерентабельных предприятий особенно острым стал платежный кризис. Борьба правительства с дефицитом государственного бюджета привела к сокращению расходов на здравоохранение, образование, оборону, науку, культуру. В 1992-1998 годах российский ВВП сократился на 44%, объем промышленного производства – на 56%. Постоянный дефицит государственного бюджета покрывался за счет внутренних и внешних займов (внутренний долг к середине 1998 года превысил 25% ВВП; внешний долг составил, по различным подсчетам, от 135 до 170 миллиардов долларов). К концу 1990-х годов существенно вырос удельный вес теневой экономики. 17 августа 1998 года правительство РФ объявило дефолт по внутреннему долгу, что привело к девальвации рубля по отношению к доллару в три раза. Социальные и экономические трудности, с которыми столкнулась Россия в годы президентства Ельцина, сказались и на внешнеполитических позициях страны. Обеспечение национальных интересов России было затруднено, ее суверенитет оказался ослаблен из-за резкого снижения военного и экономического потенциала. Внешняя политика Бориса Ельцина имела противоречивый характер. После периода неудачного сближения с западными государствами в 1991-1996 годах, Российская Федерация стала разрабатывать более самостоятельную политическую линию. Одновременно с этим произошло перенаправление внешнеполитических приоритетов, в основном в сторону Китая, Индии и ряда других азиатских государств. В 1993 году Россия и США подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), образовали межправительственную российско-американскую комиссию по экономическому и технологическому сотрудничеству. В 1994 году было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом. В 1996 году Россия стала полноправным партнером по диалогу с АСЕАН по совместному решению общих социально-экономических и политических вопросов. В 1998 году Россия присоединила к "Большой семерке", которая стала назваться "Большой восьмеркой" (с 2014 года Россия не участвует в заседаниях). Ельцин безуспешно пытался противостоять попыткам расширения НАТО за счет стран – бывших членов Организации Варшавского договора (Польши, Чехии, Венгрии) и республик бывшего СССР (Литвы, Латвии, Эстонии). Курс Бориса Ельцина был направлен на гармонизацию взаимоотношений Российской Федерации с государствами, входящими в Содружество Независимых Государств. 15 мая 1992 года совместно с президентами шести стран – членов СНГ подписал в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Особое внимание Ельцин уделял воссозданию единого экономического и финансового пространства с Белоруссией. 2 апреля 1996 года Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор об образовании Сообщества России и Беларуси (весной 1997 года переименовано в Союз), в декабре 1998 года они подписали Декларацию о дальнейшем единении России и Белоруссии, 8 декабря 1999 года – Договор о создании Союзного государства. 9 августа 1999 года Борис Ельцин в своем телеобращении назвал врио главы правительства Владимира Путина своим преемником на посту президента РФ и выразил надежду, что ему удастся "консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ". 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о своей отставке и возложил временное исполнение его обязанностей на председателя правительства Владимира Путина. С 2000 года Борис Ельцин отошел от активной политической деятельности. Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве в Центральной клинической больнице в результате прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности (5 ноября 1996 года Ельцин перенес операцию на сердце в российском кардиологическом центре, где ему было сделано множественное аортокоронарное шунтирование). Отпевание Ельцина проходило в храме Христа Спасителя. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Борис Ельцин – автор трех автобиографических книг "Исповедь на заданную тему" (1990), "Записки президента" (1994), "Президентский марафон" (2000). Был награжден орденами "Знак Почета" (1966), Трудового Красного Знамени (1971, 1974), Ленина (1981), "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени (2001), многими иностранными орденами и др. В 2015 году в Екатеринбурге был открыт Президентский центр Бориса Ельцина (Ельцин-центр), объединяющий музейную экспозицию, архив, библиотеку, научно-исследовательский и образовательный компоненты. В Санкт-Петербурге с 2009 года функционирует Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Имя Ельцина носят Уральский федеральный университет, Кыргызско-Российский Славянский университет (Бишкек), улицы в Екатеринбурге и в селе Бутка Свердловской области, одна из вершин в горах Алатау (Киргизия). Борису Ельцину установлены памятники в Екатеринбурге (2011) и в якутском селе Ытык-Кюель (2012), мемориальные доски на стене дома, построенного отцом первого президента России в селе Бутка Свердловской области (2008) и в городе Березники Пермского края на здании городской школы №1 (2012), где учился первый президент России. Именные стипендии Бориса Ельцина вручаются студентам и аспирантам Уральского федерального университета, а также подающим надежды юным российским теннисистам. В Казани (Татарстан) с 2011 года проводится Всероссийский теннисный турнир среди юношей и девушек до 19 лет "Кубок Ельцина". Борис Ельцин был женат с 1956 года. Супруга – Наина (Анастасия) Иосифовна (до замужества – Гирина) – по образованию инженер-строитель. В семье родились две дочери – Елена и Татьяна.

рф

екатеринбург

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, екатеринбург, свердловская область, михаил горбачев, владимир путин, геннадий зюганов, снг, совет федерации, конституционный суд