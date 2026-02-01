https://1prime.ru/20260201/energetika-867104257.html
Зеленский обрушился с критикой на Кличко из-за ситуации в Киеве
в мире
украина
киев
харьков
денис шмыгаль
владимир зеленский
укрэнерго
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварии в энергосистеме, об этом он написал в Telegram-канале."До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации — сотни домов", — обрушился с критикой он.Глава киевского режима указал, что положение с отоплением в столице свидетельствует о недостаточной эффективности местного управления.Накануне большинство регионов Украины столкнулись с экстренным отключением света из-за сбоя в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах столицы Украины пропала вода, также там и в Харькове встало метро.Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.Энергетический кризис на УкраинеМассовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из Киева.
украина
киев
харьков
