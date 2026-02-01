Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Вологодской области увеличился объем производства черной икры - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/ikra-867099803.html
В Вологодской области увеличился объем производства черной икры
В Вологодской области увеличился объем производства черной икры - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Вологодской области увеличился объем производства черной икры
Объем производства черной икры в Вологодской области в 2025 году выросло на 15%, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T17:19+0300
2026-02-01T17:19+0300
промышленность
бизнес
вологодская область
грузия
китай
мкс
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/24/832682435_0:457:2021:1593_1920x0_80_0_0_940e2fdfcc601b83c42b21531c27ced8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Объем производства черной икры в Вологодской области в 2025 году выросло на 15%, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Объем производства черной икры в Вологодской области вырос на 15%. Вологодская область занимает лидирующие позиции по производству легальной чёрной икры. На территории региона изготавливают 15 сортов этого продукта. По итогам прошлого года объём производства достиг 19,2 тонны, что на 2,5 тонны больше, чем в 2024 году", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, крупнейший производитель черной икры – рыботоварная фирма "Диана" – расположена в экологически чистом Кадуйском муниципальном округе. Икра предприятия является правообладателем товарного знака "Поставщик Кремля" и участником системы добровольной сертификации "Настоящий Вологодский продукт". Продукция фирмы входит в рацион питания космонавтов на МКС, а также украшает представительские мероприятия самого высокого уровня. "1 тонну 360 килограммов черной икры под маркой "Русский икорный дом" направили в прошлом году из Вологодской области на экспорт. Поставки осуществили в 10 стран: в Грузию, Китай, Катар, Казахстан, Армению, Иорданию, Сингапур, Киргизию, Южную Корею, на Мальдивы. Продолжим расширять географию экспорта вологодской продукции агропромышленного комплекса", – отметил Филимонов.
вологодская область
грузия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/24/832682435_0:267:2021:1782_1920x0_80_0_0_076524e39496c1a5fae830a8100c877e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, вологодская область, грузия, китай, мкс
Промышленность, Бизнес, Вологодская область, ГРУЗИЯ, КИТАЙ, МКС
17:19 01.02.2026
 
В Вологодской области увеличился объем производства черной икры

Филимонов: объем производства черной икры в Вологодской области вырос на 15% в 2025 году

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкИкра
Икра - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Икра. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Объем производства черной икры в Вологодской области в 2025 году выросло на 15%, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Объем производства черной икры в Вологодской области вырос на 15%. Вологодская область занимает лидирующие позиции по производству легальной чёрной икры. На территории региона изготавливают 15 сортов этого продукта. По итогам прошлого года объём производства достиг 19,2 тонны, что на 2,5 тонны больше, чем в 2024 году", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, крупнейший производитель черной икры – рыботоварная фирма "Диана" – расположена в экологически чистом Кадуйском муниципальном округе. Икра предприятия является правообладателем товарного знака "Поставщик Кремля" и участником системы добровольной сертификации "Настоящий Вологодский продукт". Продукция фирмы входит в рацион питания космонавтов на МКС, а также украшает представительские мероприятия самого высокого уровня.
"1 тонну 360 килограммов черной икры под маркой "Русский икорный дом" направили в прошлом году из Вологодской области на экспорт. Поставки осуществили в 10 стран: в Грузию, Китай, Катар, Казахстан, Армению, Иорданию, Сингапур, Киргизию, Южную Корею, на Мальдивы. Продолжим расширять географию экспорта вологодской продукции агропромышленного комплекса", – отметил Филимонов.
 
ПромышленностьБизнесВологодская областьГРУЗИЯКИТАЙМКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала