В Вологодской области увеличился объем производства черной икры

2026-02-01T17:19+0300

промышленность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Объем производства черной икры в Вологодской области в 2025 году выросло на 15%, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Объем производства черной икры в Вологодской области вырос на 15%. Вологодская область занимает лидирующие позиции по производству легальной чёрной икры. На территории региона изготавливают 15 сортов этого продукта. По итогам прошлого года объём производства достиг 19,2 тонны, что на 2,5 тонны больше, чем в 2024 году", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, крупнейший производитель черной икры – рыботоварная фирма "Диана" – расположена в экологически чистом Кадуйском муниципальном округе. Икра предприятия является правообладателем товарного знака "Поставщик Кремля" и участником системы добровольной сертификации "Настоящий Вологодский продукт". Продукция фирмы входит в рацион питания космонавтов на МКС, а также украшает представительские мероприятия самого высокого уровня. "1 тонну 360 килограммов черной икры под маркой "Русский икорный дом" направили в прошлом году из Вологодской области на экспорт. Поставки осуществили в 10 стран: в Грузию, Китай, Катар, Казахстан, Армению, Иорданию, Сингапур, Киргизию, Южную Корею, на Мальдивы. Продолжим расширять географию экспорта вологодской продукции агропромышленного комплекса", – отметил Филимонов.

