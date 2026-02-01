https://1prime.ru/20260201/murmansk-867101367.html
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии - 01.02.2026, ПРАЙМ
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии
Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T19:01+0300
2026-02-01T19:01+0300
2026-02-01T19:01+0300
мурманск
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862733211_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_870b9d9b7fa2c2c653f9fb6206adfe12.jpg
МУРМАНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании. "Включили еще одну ЛЭП для восстановления штатной схемы электроснабжения Мурманска. Работы на линиях электропередачи в регионе идут круглосуточно", - говорится в сообщении. Специалисты заново построили поврежденный участок. Смонтировали две металлические опоры. По информации пресс-службы, потребовалось применять сложные инженерные решения — фундамент установили в скальном грунте. "Сегодня (в воскресенье) завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении. Продолжаются работы еще на двух ЛЭП. После их включения будет полностью восстановлена штатная схема электроснабжения Мурманска. Две опоры собраны и готовы к установке. В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии. Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862733211_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_a161ef4a4c68436cc5f01f3b0be6ce45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, россети
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии
"Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП
МУРМАНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании.
"Включили еще одну ЛЭП для восстановления штатной схемы электроснабжения Мурманска
. Работы на линиях электропередачи в регионе идут круглосуточно", - говорится в сообщении.
Специалисты заново построили поврежденный участок. Смонтировали две металлические опоры. По информации пресс-службы, потребовалось применять сложные инженерные решения — фундамент установили в скальном грунте.
"Сегодня (в воскресенье) завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы еще на двух ЛЭП. После их включения будет полностью восстановлена штатная схема электроснабжения Мурманска. Две опоры собраны и готовы к установке.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.