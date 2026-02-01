https://1prime.ru/20260201/murmansk-867101367.html

"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии

МУРМАНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании. "Включили еще одну ЛЭП для восстановления штатной схемы электроснабжения Мурманска. Работы на линиях электропередачи в регионе идут круглосуточно", - говорится в сообщении. Специалисты заново построили поврежденный участок. Смонтировали две металлические опоры. По информации пресс-службы, потребовалось применять сложные инженерные решения — фундамент установили в скальном грунте. "Сегодня (в воскресенье) завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении. Продолжаются работы еще на двух ЛЭП. После их включения будет полностью восстановлена штатная схема электроснабжения Мурманска. Две опоры собраны и готовы к установке. В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии. Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.

