"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии - 01.02.2026
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии - 01.02.2026, ПРАЙМ
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии
Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T19:01+0300
2026-02-01T19:01+0300
мурманск
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862733211_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_870b9d9b7fa2c2c653f9fb6206adfe12.jpg
МУРМАНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании. "Включили еще одну ЛЭП для восстановления штатной схемы электроснабжения Мурманска. Работы на линиях электропередачи в регионе идут круглосуточно", - говорится в сообщении. Специалисты заново построили поврежденный участок. Смонтировали две металлические опоры. По информации пресс-службы, потребовалось применять сложные инженерные решения — фундамент установили в скальном грунте. "Сегодня (в воскресенье) завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении. Продолжаются работы еще на двух ЛЭП. После их включения будет полностью восстановлена штатная схема электроснабжения Мурманска. Две опоры собраны и готовы к установке. В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии. Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
мурманск
2026
мурманск, россети
МУРМАНСК, Россети
19:01 01.02.2026
 
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии

"Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МУРМАНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Специалисты компании "Россети" усилили схему электроснабжения Мурманска после аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании.
"Включили еще одну ЛЭП для восстановления штатной схемы электроснабжения Мурманска. Работы на линиях электропередачи в регионе идут круглосуточно", - говорится в сообщении.
Специалисты заново построили поврежденный участок. Смонтировали две металлические опоры. По информации пресс-службы, потребовалось применять сложные инженерные решения — фундамент установили в скальном грунте.
"Сегодня (в воскресенье) завершили монтаж провода и подали напряжение. Перераспределили нагрузку и усилили схему электроснабжения Мурманска", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы еще на двух ЛЭП. После их включения будет полностью восстановлена штатная схема электроснабжения Мурманска. Две опоры собраны и готовы к установке.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
 
МУРМАНСКРоссети
 
 
