"В беде". В США рассказали, как удар по Ирану скажется на Западе и России - 01.02.2026
"В беде". В США рассказали, как удар по Ирану скажется на Западе и России
"В беде". В США рассказали, как удар по Ирану скажется на Западе и России - 01.02.2026
"В беде". В США рассказали, как удар по Ирану скажется на Западе и России
Возможная атака США на Иран может вызвать значительный рост нефтяных цен, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 01.02.2026
2026-02-01T05:15+0300
2026-02-01T05:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Возможная атака США на Иран может вызвать значительный рост нефтяных цен, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Задумайтесь о последствиях для мировой экономики, если США нанесут удар по Ирану, ведь Иран в этот раз пообещал: "Мы перекроем Ормузский пролив". Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при почти 50-процентном сокращении объемов поставок нефти? &lt;…&gt; Цена на нефть, вероятно, повысится примерно до 150-200 долларов. &lt;…&gt; А, например, России не мешают экспортировать нефть", — заявил он.Джонсон также подчеркнул, что удар по Ирану может обернуться тяжелыми последствиями для государств-импортеров нефти."Экономики тех стран, которые зависят от поставок из Персидского залива, окажутся в беде. Есть ли у них стратегические запасы? На сколько их хватит? И вот США угрожают этим. Я предположил, что Трамп, возможно, просто использует свою обычную тактику угроз, но из-за нестабильности на рынках серебра и золота он может не захотеть усиливать непредсказуемость, фактор хаоса. Но если он все же решится, все обернется очень некрасиво", — отметил аналитик.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" движется к берегам Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры для заключения "справедливого и равноправного" соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Трамп предупредил, что следующая атака будет еще хуже и призвал "избежать этого сценария.
05:15 01.02.2026 (обновлено: 05:16 01.02.2026)
 
"В беде". В США рассказали, как удар по Ирану скажется на Западе и России

Аналитик Джонсон: атака на Иран может вызвать рост цен на нефть и усилить Россию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Возможная атака США на Иран может вызвать значительный рост нефтяных цен, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Задумайтесь о последствиях для мировой экономики, если США нанесут удар по Ирану, ведь Иран в этот раз пообещал: "Мы перекроем Ормузский пролив". Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при почти 50-процентном сокращении объемов поставок нефти? <…> Цена на нефть, вероятно, повысится примерно до 150-200 долларов. <…> А, например, России не мешают экспортировать нефть", — заявил он.
Джонсон также подчеркнул, что удар по Ирану может обернуться тяжелыми последствиями для государств-импортеров нефти.
"Экономики тех стран, которые зависят от поставок из Персидского залива, окажутся в беде. Есть ли у них стратегические запасы? На сколько их хватит? И вот США угрожают этим. Я предположил, что Трамп, возможно, просто использует свою обычную тактику угроз, но из-за нестабильности на рынках серебра и золота он может не захотеть усиливать непредсказуемость, фактор хаоса. Но если он все же решится, все обернется очень некрасиво", — отметил аналитик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" движется к берегам Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры для заключения "справедливого и равноправного" соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Трамп предупредил, что следующая атака будет еще хуже и призвал "избежать этого сценария.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт
13 января, 10:44
 
ИРАНСШАНефтьМировая экономикаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДональд ТрампЦРУ
 
 
