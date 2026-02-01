https://1prime.ru/20260201/neft-867091222.html

"В беде". В США рассказали, как удар по Ирану скажется на Западе и России

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Возможная атака США на Иран может вызвать значительный рост нефтяных цен, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Задумайтесь о последствиях для мировой экономики, если США нанесут удар по Ирану, ведь Иран в этот раз пообещал: "Мы перекроем Ормузский пролив". Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при почти 50-процентном сокращении объемов поставок нефти? <…> Цена на нефть, вероятно, повысится примерно до 150-200 долларов. <…> А, например, России не мешают экспортировать нефть", — заявил он.Джонсон также подчеркнул, что удар по Ирану может обернуться тяжелыми последствиями для государств-импортеров нефти."Экономики тех стран, которые зависят от поставок из Персидского залива, окажутся в беде. Есть ли у них стратегические запасы? На сколько их хватит? И вот США угрожают этим. Я предположил, что Трамп, возможно, просто использует свою обычную тактику угроз, но из-за нестабильности на рынках серебра и золота он может не захотеть усиливать непредсказуемость, фактор хаоса. Но если он все же решится, все обернется очень некрасиво", — отметил аналитик.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" движется к берегам Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры для заключения "справедливого и равноправного" соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Трамп предупредил, что следующая атака будет еще хуже и призвал "избежать этого сценария.

