Страны ОПЕК+ показали высокий уровень выполнения соглашения, заявил Новак

2026-02-01T21:20+0300
2026-02-01T21:20+0300
нефть
рф
саудовская аравия
ирак
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865072858_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_cd42f8378e07e86871a33fc8d6648a95.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ показали высокий уровень выполнения соглашения в ноябре-декабре 2025 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня комитет рассмотрел ситуацию по добыче нефти в ноябре и декабре прошлого года. Был отмечен высокий уровень исполнения странами обязательств", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Мониторинговый комитет ОПЕК+ провел в воскресенье регулярное заседание, где не вынес новых рекомендаций по сделке. Также состоялась встреча восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Алжира и Омана, где страны подтвердили решение сохранить паузу в увеличении добычи нефти в марте.
рф
саудовская аравия
ирак
нефть, рф, саудовская аравия, ирак, александр новак, опек
Нефть, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Александр Новак, ОПЕК
21:20 01.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ показали высокий уровень выполнения соглашения в ноябре-декабре 2025 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня комитет рассмотрел ситуацию по добыче нефти в ноябре и декабре прошлого года. Был отмечен высокий уровень исполнения странами обязательств", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Мониторинговый комитет ОПЕК+ провел в воскресенье регулярное заседание, где не вынес новых рекомендаций по сделке. Также состоялась встреча восьми участников - России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Алжира и Омана, где страны подтвердили решение сохранить паузу в увеличении добычи нефти в марте.
 
НефтьРФСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКАлександр НовакОПЕК
 
 
