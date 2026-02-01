https://1prime.ru/20260201/opek-867088175.html

ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля

ОПЕК+ проведет заседание 1 февраля

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), а также отдельно восемь участников с добровольными ограничениями добычи проведут заседания 1 февраля, где обсудят текущую ситуацию на рынке нефти. JMMC традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода - следующее такое заседание пройдет 7 июня. Однако ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" (России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана) и, позднее, отходе от них. Вопрос по дальнейшим предельным уровням нефтедобычи восемь участников будут обсуждать также в воскресенье. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с декабря 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,57 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в феврале "восьмерке" разрешено добывать на 293 тысячи баррелей в сутки меньше нефти, чем в январе. С учетом того, что в январе из-за графика компенсаций предел добычи был также ниже - на 148 тысяч баррелей в сутки, в текущем месяце разрешенный уровень производства сокращается на 441 тысячу баррелей от уровня декабря.

