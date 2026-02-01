Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ договорились сохранить паузу в нефтедобыче в марте - 01.02.2026
https://1prime.ru/20260201/opek-867098552.html
Восемь стран ОПЕК+ договорились сохранить паузу в нефтедобыче в марте
2026-02-01T15:11+0300
2026-02-01T16:22+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
оаэ
опек
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ предварительно договорились сохранить паузу в наращивании нефтедобычи в марте, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и драфт заявления. "Восемь стран ОПЕК+ в принципе согласились сохранить запланированную паузу в повышении добычи нефти на март", - говорится в сообщении. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март восьмерка ОПЕК+ приостановила выход из ограничений. На воскресной встрече в 17.00 мск они должны обсудить эти планы. В 17.30 мск также ожидается заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое традиционно проводится раз в два месяца. На нем не принимается никаких решений, но даются рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода - следующее такое заседание ожидается 7 июня. По данным агентства Рейтер, мониторинговый комитет в этот раз подчеркнет необходимость достижения полного соответствия добычи нефти параметрам соглашения.
нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК
15:11 01.02.2026 (обновлено: 16:22 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ предварительно договорились сохранить паузу в наращивании нефтедобычи в марте, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и драфт заявления.
"Восемь стран ОПЕК+ в принципе согласились сохранить запланированную паузу в повышении добычи нефти на март", - говорится в сообщении.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
На январь-март восьмерка ОПЕК+ приостановила выход из ограничений. На воскресной встрече в 17.00 мск они должны обсудить эти планы.
В 17.30 мск также ожидается заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое традиционно проводится раз в два месяца. На нем не принимается никаких решений, но даются рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода - следующее такое заседание ожидается 7 июня.
По данным агентства Рейтер, мониторинговый комитет в этот раз подчеркнет необходимость достижения полного соответствия добычи нефти параметрам соглашения.
 
Нефть САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ИРАК ОАЭ ОПЕК
 
 
Заголовок открываемого материала