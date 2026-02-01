Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/opek-867100875.html
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи - 01.02.2026, ПРАЙМ
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи
Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T18:01+0300
2026-02-01T18:01+0300
нефть
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106481_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_462a2d7861924ca698865c3f1b02c57f.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК. "Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", - говорится в сообщении. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. Однако на январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений.
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862106481_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_1eb0661475ef8696c9ff79bb5a8120c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
18:01 01.02.2026
 
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи

"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи до конца I квартала

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК.
"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", - говорится в сообщении.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
Однако на январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала