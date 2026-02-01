https://1prime.ru/20260201/opek-867100875.html

"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи

"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи - 01.02.2026, ПРАЙМ

"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила заморозку уровня нефтедобычи

Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК. | 01.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ сохранили планы по приостановке выхода из добровольных ограничений добычи нефти до конца первого квартала, сообщила ОПЕК. "Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", - говорится в сообщении. Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт, Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. Однако на январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений.

