ОПЕК+ не рекомендовала менять текущие параметры соглашения по добыче нефти
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье. "JMMC проанализировала данные по добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2025 года и отметила общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве (DoC). Комитет подтвердил исключительную важность обеспечения полного соответствия и компенсации, рассмотрел обновленные графики компенсации", - говорится в сообщении. Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было. В конце июня 2025 года ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Встреча "восьмерки" также состоялась 1 февраля. На ней было принято решение о приостановке увеличения добычи нефти в марте.
