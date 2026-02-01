ОПЕК+ не рекомендовала менять текущие параметры соглашения по добыче нефти

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-01T19:49+0300
2026-02-01T19:49+0300
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье. "JMMC проанализировала данные по добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2025 года и отметила общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве (DoC). Комитет подтвердил исключительную важность обеспечения полного соответствия и компенсации, рассмотрел обновленные графики компенсации", - говорится в сообщении. Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было. В конце июня 2025 года ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Встреча "восьмерки" также состоялась 1 февраля. На ней было принято решение о приостановке увеличения добычи нефти в марте.
2026
19:49 01.02.2026
 
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"JMMC проанализировала данные по добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2025 года и отметила общее соответствие для стран ОПЕК и не входящих в нее стран-участниц Декларации о сотрудничестве (DoC). Комитет подтвердил исключительную важность обеспечения полного соответствия и компенсации, рассмотрел обновленные графики компенсации", - говорится в сообщении.
Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.
В конце июня 2025 года ОПЕК призвал не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьми стран ОПЕК+, на которых принимаются решения о выходе из добровольных сокращений нефтепроизводства. Встреча "восьмерки" также состоялась 1 февраля. На ней было принято решение о приостановке увеличения добычи нефти в марте.
 
