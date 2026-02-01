https://1prime.ru/20260201/opek-867102790.html
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке
2026-02-01T21:43+0300
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ на воскресной встрече отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке, связанную в том числе с ситуацией в Венесуэле и рисками в Иране, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Отмечалось сегодня, что на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что Иран и Венесуэла являются одними из ведущих стран-экспортеров нефти и входят в ОПЕК. "Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов", - добавил Новак. Вице-премьер подчеркнул, что все эти риски учитываются сегодня рынком.
