Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/opek-867102790.html
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке - 01.02.2026, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке
Страны ОПЕК+ на воскресной встрече отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке, связанную в том числе с ситуацией в Венесуэле и рисками в Иране,... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T21:43+0300
2026-02-01T21:43+0300
нефть
венесуэла
иран
рф
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864170955_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c0e5aad421c7020d61c137c1dc877825.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ на воскресной встрече отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке, связанную в том числе с ситуацией в Венесуэле и рисками в Иране, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Отмечалось сегодня, что на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что Иран и Венесуэла являются одними из ведущих стран-экспортеров нефти и входят в ОПЕК. "Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов", - добавил Новак. Вице-премьер подчеркнул, что все эти риски учитываются сегодня рынком.
венесуэла
иран
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864170955_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8e5f23366afde5d6d23f818a497d33f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, иран, рф, александр новак, опек
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, РФ, Александр Новак, ОПЕК
21:43 01.02.2026
 
Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке

Новак: ОПЕК+ видит волатильность на рынке нефти из-за событий вокруг Венесуэлы и Ирана

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ на воскресной встрече отметили большую волатильность на мировом нефтяном рынке, связанную в том числе с ситуацией в Венесуэле и рисками в Иране, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Отмечалось сегодня, что на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Иран и Венесуэла являются одними из ведущих стран-экспортеров нефти и входят в ОПЕК.
"Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов", - добавил Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что все эти риски учитываются сегодня рынком.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАИРАНРФАлександр НовакОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала