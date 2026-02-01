https://1prime.ru/20260201/polsha-867089114.html
Граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше
Граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше - 01.02.2026, ПРАЙМ
Граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше
Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T00:27+0300
2026-02-01T00:27+0300
2026-02-01T00:27+0300
экономика
общество
польша
украина
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867089114.jpg?1769894863
ВАРШАВА, 1 фев - ПРАЙМ. Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше.
С 1 февраля вступает в силу закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
В соответствии с данным нормативным актом семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.
Несмотря на то, что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только граждан Украины, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если не имели легальной работы и не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.
Данный закон был принят сеймом после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.
По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают до двух миллионов граждан Украины.
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, украина, кароль навроцкий
Экономика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Кароль Навроцкий
Граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше
Неработающие украинцы больше не будут получать пособия на детей в Польше
ВАРШАВА, 1 фев - ПРАЙМ. Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше.
С 1 февраля вступает в силу закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
В соответствии с данным нормативным актом семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.
Несмотря на то, что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только граждан Украины, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если не имели легальной работы и не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.
Данный закон был принят сеймом после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.
По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают до двух миллионов граждан Украины.