Граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше
ВАРШАВА, 1 фев - ПРАЙМ. Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше. С 1 февраля вступает в силу закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. В соответствии с данным нормативным актом семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше. Несмотря на то, что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только граждан Украины, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если не имели легальной работы и не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат. Данный закон был принят сеймом после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают до двух миллионов граждан Украины.
ВАРШАВА, 1 фев - ПРАЙМ. Не работающие официально и не делающие отчисления в фонд социального страхования граждане Украины больше не будут получать пособия на детей в Польше.
С 1 февраля вступает в силу закон о социальных выплатах для иностранцев, который недавно принял сейм Польши. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплаты в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.
В соответствии с данным нормативным актом семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше.
Несмотря на то, что в тексте закона говорится об "иностранцах", изменения затронут только граждан Украины, так как остальные иностранные граждане и так не имели доступа к социальным выплатам и пособиям, если не имели легальной работы и не платили налоги и другие отчисления со своих зарплат.
Данный закон был принят сеймом после того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.
По различным данным, в настоящее время на территории Польши проживают до двух миллионов граждан Украины.
 
