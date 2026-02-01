https://1prime.ru/20260201/roskachestvo-867094066.html

Роскачество оценило качество ликерных и игристых вин

Роскачество оценило качество ликерных и игристых вин - 01.02.2026, ПРАЙМ

Роскачество оценило качество ликерных и игристых вин

Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году - ликерные вина и игристое, однако за... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T07:47+0300

2026-02-01T07:47+0300

2026-02-01T07:52+0300

бизнес

россия

экономика

роскачество

минпромторг

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году - ликерные вина и игристое, однако за шесть лет ситуация изменилась, доля вин, соответствующих повышенному стандарту "Винного гида России" выросла, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В 2019 году лишь две традиционно сильные категории показывали относительно высокие результаты: 40% исследованных крепленых (ликерных) вин и 20,9% игристых вин соответствовали повышенному стандарту качества "Винного гида России" (81 балл и выше по 100-балльной шкале)", - рассказали в организации. Там добавили, что качество тихих вин, особенно розовых (8,6% качественных образцов), красных (12,1%) и белых (14,9%), оставалось "проблемной зоной". "За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла: игристые вина: +59,8 п.п.; тихие белые вина: +61 п.п.; тихие розовые вина: +50 п.п.; тихие красные вина: +64 п.п.; крепленые вина: +42 п.п.", - подчеркнули в Роскачестве. По словам экспертов, рост стал возможен благодаря количественному и качественному скачку винодельческой отрасли. Так, расширилось производство успешных брендов, увеличилось число фермерских хозяйств - с десятка в 2019 году до более 100 в 2024-м. Также увеличился ассортимент вин со статусом "Вино России" (свыше 6,5 тысячи артикулов). При этом анализ данных за последние три года, когда в исследование были включены премиальные вина и продукция малых хозяйств, подтверждает общий тренд на рост качества, указали в организации. Доля качественных игристых вин выросла на 19 п.п.; тихих белых вин - на 8,5 п.п.; тихих красных вин - на 6,5 п.п.; крепленых вин - на 22,5 п.п. Единственное исключение - небольшая по объему категория тихих розовых вин, где отмечен незначительный спад на 1,9 п.п. "Отдельным успехом стало появление и развитие сегмента органических ("органик") вин, исследование которых стартовало в 2023 году. Эти вина, сертифицированные по строгим стандартам, уже сегодня показывают высочайший уровень: в 2025 году доля качественных органических вин во всех категориях (кроме крепленых) превысила 85,7%, существенно опережая классические аналоги", - заключили в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество, минпромторг, минсельхоз