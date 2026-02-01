Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество оценило качество ликерных и игристых вин
Роскачество оценило качество ликерных и игристых вин
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году - ликерные вина и игристое, однако за шесть лет ситуация изменилась, доля вин, соответствующих повышенному стандарту "Винного гида России" выросла, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "В 2019 году лишь две традиционно сильные категории показывали относительно высокие результаты: 40% исследованных крепленых (ликерных) вин и 20,9% игристых вин соответствовали повышенному стандарту качества "Винного гида России" (81 балл и выше по 100-балльной шкале)", - рассказали в организации. Там добавили, что качество тихих вин, особенно розовых (8,6% качественных образцов), красных (12,1%) и белых (14,9%), оставалось "проблемной зоной". "За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла: игристые вина: +59,8 п.п.; тихие белые вина: +61 п.п.; тихие розовые вина: +50 п.п.; тихие красные вина: +64 п.п.; крепленые вина: +42 п.п.", - подчеркнули в Роскачестве. По словам экспертов, рост стал возможен благодаря количественному и качественному скачку винодельческой отрасли. Так, расширилось производство успешных брендов, увеличилось число фермерских хозяйств - с десятка в 2019 году до более 100 в 2024-м. Также увеличился ассортимент вин со статусом "Вино России" (свыше 6,5 тысячи артикулов). При этом анализ данных за последние три года, когда в исследование были включены премиальные вина и продукция малых хозяйств, подтверждает общий тренд на рост качества, указали в организации. Доля качественных игристых вин выросла на 19 п.п.; тихих белых вин - на 8,5 п.п.; тихих красных вин - на 6,5 п.п.; крепленых вин - на 22,5 п.п. Единственное исключение - небольшая по объему категория тихих розовых вин, где отмечен незначительный спад на 1,9 п.п. "Отдельным успехом стало появление и развитие сегмента органических ("органик") вин, исследование которых стартовало в 2023 году. Эти вина, сертифицированные по строгим стандартам, уже сегодня показывают высочайший уровень: в 2025 году доля качественных органических вин во всех категориях (кроме крепленых) превысила 85,7%, существенно опережая классические аналоги", - заключили в Роскачестве. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
бизнес, россия, роскачество, минпромторг, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Роскачество, Минпромторг, Минсельхоз
07:47 01.02.2026 (обновлено: 07:52 01.02.2026)
 
Роскачество оценило качество ликерных и игристых вин

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы
Бокалы. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Только две традиционно сильные категории вина в России показывали относительно высокие результаты качества в 2019 году - ликерные вина и игристое, однако за шесть лет ситуация изменилась, доля вин, соответствующих повышенному стандарту "Винного гида России" выросла, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"В 2019 году лишь две традиционно сильные категории показывали относительно высокие результаты: 40% исследованных крепленых (ликерных) вин и 20,9% игристых вин соответствовали повышенному стандарту качества "Винного гида России" (81 балл и выше по 100-балльной шкале)", - рассказали в организации.
Там добавили, что качество тихих вин, особенно розовых (8,6% качественных образцов), красных (12,1%) и белых (14,9%), оставалось "проблемной зоной".
"За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла: игристые вина: +59,8 п.п.; тихие белые вина: +61 п.п.; тихие розовые вина: +50 п.п.; тихие красные вина: +64 п.п.; крепленые вина: +42 п.п.", - подчеркнули в Роскачестве.
По словам экспертов, рост стал возможен благодаря количественному и качественному скачку винодельческой отрасли. Так, расширилось производство успешных брендов, увеличилось число фермерских хозяйств - с десятка в 2019 году до более 100 в 2024-м. Также увеличился ассортимент вин со статусом "Вино России" (свыше 6,5 тысячи артикулов).
При этом анализ данных за последние три года, когда в исследование были включены премиальные вина и продукция малых хозяйств, подтверждает общий тренд на рост качества, указали в организации. Доля качественных игристых вин выросла на 19 п.п.; тихих белых вин - на 8,5 п.п.; тихих красных вин - на 6,5 п.п.; крепленых вин - на 22,5 п.п. Единственное исключение - небольшая по объему категория тихих розовых вин, где отмечен незначительный спад на 1,9 п.п.
"Отдельным успехом стало появление и развитие сегмента органических ("органик") вин, исследование которых стартовало в 2023 году. Эти вина, сертифицированные по строгим стандартам, уже сегодня показывают высочайший уровень: в 2025 году доля качественных органических вин во всех категориях (кроме крепленых) превысила 85,7%, существенно опережая классические аналоги", - заключили в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
 
