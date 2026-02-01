Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ снижают предельный уровень нефтедобычи - 01.02.2026, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ снижают предельный уровень нефтедобычи
нефть
энергетика
мировая экономика
ирак
казахстан
оаэ
опек
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в сутки от уровня января из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с декабря 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,57 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в феврале "восьмерке" разрешено добывать на 293 тысячи баррелей в сутки меньше нефти, чем в январе. С учетом того, что в январе из-за графика компенсаций предел добычи был также ниже - на 148 тысяч баррелей в сутки, в текущем месяце разрешенный уровень производства сокращается на 441 тысячу баррелей от уровня декабря.
ирак
казахстан
оаэ
нефть, мировая экономика, ирак, казахстан, оаэ, опек
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОАЭ, ОПЕК
00:45 01.02.2026
 
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в сутки от уровня января из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости.
"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений.
Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с декабря 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,57 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в феврале "восьмерке" разрешено добывать на 293 тысячи баррелей в сутки меньше нефти, чем в январе.
С учетом того, что в январе из-за графика компенсаций предел добычи был также ниже - на 148 тысяч баррелей в сутки, в текущем месяце разрешенный уровень производства сокращается на 441 тысячу баррелей от уровня декабря.
 
