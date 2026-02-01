https://1prime.ru/20260201/strany-867089298.html

Восемь стран ОПЕК+ снижают предельный уровень нефтедобычи

Восемь стран ОПЕК+ снижают предельный уровень нефтедобычи - 01.02.2026, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ снижают предельный уровень нефтедобычи

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T00:45+0300

2026-02-01T00:45+0300

2026-02-01T00:45+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

ирак

казахстан

оаэ

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867089298.jpg?1769895949

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) снижают предельный уровень нефтедобычи еще на 293 тысяч баррелей в сутки от уровня января из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с декабря 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,57 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в феврале "восьмерке" разрешено добывать на 293 тысячи баррелей в сутки меньше нефти, чем в январе. С учетом того, что в январе из-за графика компенсаций предел добычи был также ниже - на 148 тысяч баррелей в сутки, в текущем месяце разрешенный уровень производства сокращается на 441 тысячу баррелей от уровня декабря.

ирак

казахстан

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, ирак, казахстан, оаэ, опек