Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой

Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой - 01.02.2026, ПРАЙМ

Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой

Вернувшийся домой в Керчь моряк с танкера "Маринера", который был захвачен военными США в начале января в Атлантике, Максим Карпенко рассказал журналистам, что... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T17:42+0300

2026-02-01T17:42+0300

2026-02-01T17:42+0300

россия

общество

керчь

сша

рф

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Вернувшийся домой в Керчь моряк с танкера "Маринера", который был захвачен военными США в начале января в Атлантике, Максим Карпенко рассказал журналистам, что другой освобожденный член экипажа судна также вернулся в РФ и отправился в родную Астрахань. "Он (второй российский моряк - ред) поехал домой, в Астрахань, с ним всё хорошо", - сказал Карпенко. Карпенко в воскресенье добрался до Крыма поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале в Керчи его встретили родные и журналисты. Он рассказал об обстоятельствах задержания танкера, обстановке на судне после этого и освобождении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию. Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.

