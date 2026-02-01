Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой - 01.02.2026
https://1prime.ru/20260201/tanker-867100263.html
Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - ПРАЙМ. Вернувшийся домой в Керчь моряк с танкера "Маринера", который был захвачен военными США в начале января в Атлантике, Максим Карпенко рассказал журналистам, что другой освобожденный член экипажа судна также вернулся в РФ и отправился в родную Астрахань. "Он (второй российский моряк - ред) поехал домой, в Астрахань, с ним всё хорошо", - сказал Карпенко. Карпенко в воскресенье добрался до Крыма поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале в Керчи его встретили родные и журналисты. Он рассказал об обстоятельствах задержания танкера, обстановке на судне после этого и освобождении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию. Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Танкеры с нефтью
Танкеры с нефтью . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
