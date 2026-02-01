https://1prime.ru/20260201/tramp-867091969.html
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти - 01.02.2026, ПРАЙМ
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T06:11+0300
2026-02-01T06:11+0300
2026-02-01T06:11+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
сша
венесуэла
индия
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867091969.jpg?1769915464
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти.
"Индия выходит (на рынок - ред.) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки", - сказал Трамп журналистам.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Трамп заявил, что США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы и доход от этого, распределяя его между двумя странами.
сша
венесуэла
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, индия, дональд трамп, николас мадуро
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Трамп заявил, что Индия будет покупать венесуэльскую нефть в противовес Ирану
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти.
"Индия выходит (на рынок - ред.) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки", - сказал Трамп журналистам.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Трамп заявил, что США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы и доход от этого, распределяя его между двумя странами.