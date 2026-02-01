Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260201/tramp-867091969.html
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти - 01.02.2026, ПРАЙМ
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T06:11+0300
2026-02-01T06:11+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
сша
венесуэла
индия
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867091969.jpg?1769915464
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти. "Индия выходит (на рынок - ред.) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки", - сказал Трамп журналистам. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы и доход от этого, распределяя его между двумя странами.
сша
венесуэла
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, индия, дональд трамп, николас мадуро
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Николас Мадуро
06:11 01.02.2026
 
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти

Трамп заявил, что Индия будет покупать венесуэльскую нефть в противовес Ирану

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти.
"Индия выходит (на рынок - ред.) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки", - сказал Трамп журналистам.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Трамп заявил, что США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы и доход от этого, распределяя его между двумя странами.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАИНДИЯДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала