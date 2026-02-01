https://1prime.ru/20260201/tramp-867091969.html

Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти

ВАШИНГТОН, 1 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти. "Индия выходит (на рынок - ред.) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки", - сказал Трамп журналистам. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что США будут контролировать продажу нефти из Венесуэлы и доход от этого, распределяя его между двумя странами.

